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Настю Каменских в Сети перепутали с Шер

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Певица поделилась снимком с девичника, который ей устроили подруги.

Настю Каменских в Сети перепутали с Шер
Настю Каменских в Сети перепутали с Шер
instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера и экс-коллегу по дуэту Алексея Потапенко, поделилась новым ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок со своего девичника. На фото Настя запечатлена в белом платье и короне, которую ей подарили подруги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sharing Love ❤ #NKBRIDEPARTY Photo: @maksymgetman

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики Насти сразу же подметили, что на фото артистка очень похожа с американской певицей армянского происхождения Шер. Также некоторые фолловеры отметили, что снимок не очень удачный.

  • На Шер здесь похожа
  • Фото Cher?
  • Похожа на Шер😍😍😍
  • Бесподобная, но блин мейк совсем сходство с Шер
  • Очень красивая👏👏👏
  • Фото не удалось. Не очень
  • Чарівна і ніжна кудряшка🤙 - написали в Сети.

Скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала подарки от Потапа.
 

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Теги: Настя Каменских, Шер
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Источник: ivona bigmir)net

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