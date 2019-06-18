Певица поделилась снимком с девичника, который ей устроили подруги.

Настю Каменских в Сети перепутали с Шер instagram.com/kamenskux/

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Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера и экс-коллегу по дуэту Алексея Потапенко, поделилась новым ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок со своего девичника. На фото Настя запечатлена в белом платье и короне, которую ей подарили подруги.

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Подписчики Насти сразу же подметили, что на фото артистка очень похожа с американской певицей армянского происхождения Шер. Также некоторые фолловеры отметили, что снимок не очень удачный.

На Шер здесь похожа

Фото Cher?

Похожа на Шер😍😍😍

Бесподобная, но блин мейк совсем сходство с Шер

Очень красивая👏👏👏

Фото не удалось. Не очень

Чарівна і ніжна кудряшка🤙 - написали в Сети.

Скриншот

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