Настю Каменских в Сети перепутали с Шер
Певица поделилась снимком с девичника, который ей устроили подруги.
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Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за продюсера и экс-коллегу по дуэту Алексея Потапенко, поделилась новым ярким фото. В Инстаграм артистка выставила снимок со своего девичника. На фото Настя запечатлена в белом платье и короне, которую ей подарили подруги.
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Подписчики Насти сразу же подметили, что на фото артистка очень похожа с американской певицей армянского происхождения Шер. Также некоторые фолловеры отметили, что снимок не очень удачный.
- На Шер здесь похожа
- Фото Cher?
- Похожа на Шер😍😍😍
- Бесподобная, но блин мейк совсем сходство с Шер
- Очень красивая👏👏👏
- Фото не удалось. Не очень
- Чарівна і ніжна кудряшка🤙 - написали в Сети.
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