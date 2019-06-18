Подписчики Эдгара Каминского нашли скрытие упреки в адрес Славы
Пластический хирург Эдгар Каминский, который подал на развод с участницей группы “НеАнгелы“ Славой, нарвался на критику в соцсети.
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На своей странице в Instagram Эдгар поделился милым снимком со своей мамой. А в подписи к фото рассказал о том, как его воспитывали родители, а также написал несколько правил его счастливой матери.
Свой трогательный пост мужчина закончил обращением ко всем женщинам, которые называют своих мужей “маменькиными сынками”.
“P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно“, - написал Каминский.
Правила моей счастливой мамы Так сложилось, что моим воспитанием занималась мама. Об отце сейчас рассказывать не буду. Всему свое время. Но, факт его присутствия в моей жизни зафиксируйте. К отцу отношусь хорошо. ⠀ •Вера в детей. Мама продала своё зимнее пальто и шапку, чтобы купить мне скрипку 🎻, игрой на которой я очень увлекся. ⠀ Когда я учился в университете, всю свою зарплату (300 гривен, курс доллара тогда был по 5 ) мама передавала мне в Киев. Деньги прятались в шоколадке. Отец говорил, что я должен зарабатывать сам. И это правильная мужская позиция. ⠀ •Поддержка. Нам с сестрой всегда разрешали делать то, что нравится, слушать ту музыку которая по-душе. Правда одно время я обожал тяжелый рок и меня с магнитофоном закрывали в ванной комнате. ⠀ Я не помню, чтобы нас с сестрой заставляли что-либо делать по дому. Мы всецело отдавались своим хобби. Я ходил в музыкальную школу, потом закончил художественную, посещал школу моделирования. ⠀ От мамы я всегда слышал фразу: “Если ты этого захочешь, так и будет. У тебя будет всё“. ⠀ •Улыбка и настроение. Никогда не видел, чтобы мама с кем-то ссорилась. Я даже не помню, чтобы мама жаловалась на кого-то или на жизненную ситуацию. ⠀ •Чистота речи. В нашем доме было не принято произносить ругательства. Даже слово “чёрт” или “блин”. Ни разу не слышал матерных слов от родителей. ⠀ •Эмоции. Нас учили думать перед тем, как что-либо сделать или сказать. Слова и действия остаются с нами навсегда, их нельзя вернуть. ⠀ •Алкоголь. При нас родители никогда не распивали алкогольные напитки. ⠀ •Чувства. Отец был строгим и сдержанным в своих чувствах по отношению ко мне, маме, сестре. Но, мама всегда учила нас принимать людей такими, какие они есть. ⠀ Одним словом, если бы моя мама шла по классической схеме, я бы слушал жалобы: какой у нас строгий отец, как тяжело, столько проблем, денег нет и жизнь ужасна. ⠀ Я очень благодарен маме за выдержку. За все уроки в жизни. Она заслуживает всего самого лучшего. ⠀ P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно.
В этом послании многие подписчики Каминского увидели упреки в адрес его супруги Славы.
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“Завуалированные упрёки в адрес Славы (потому что она, видимо, выясняет отношения в присутствии детей, не пренебрегает крепким словцом, говорит открыто о проблемах (если они есть). А зачем провоцировать?“, “Я думаю, Ваша мама внесла свой вклад в Ваш развод“, “Мама прекрасна, но мама не научила сохранить свою семью. И то что вы сразу после развода говорите о большой любви к маме, это меня настораживает!“, “Мама еще не одну вашу семью развалит пока найдет подходящую ей невестку“, “Знаете, что самое интересное. Вы женились на абсолютно противоположной Вашей маме, по всем характеристикам, женщине“, - пишут пользователи Сети.
Некоторые подписчики решили заступится за Эдгара и его маму.
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“Девушки, женщины! Человек просто поделился правилами счастливой мамы. Вы чего? Это его мама и ее правила. Все. Точка. Ваше мнение -это всего лишь ВАШЕ мнение. Возможно не нужно другим навязывать свою карту мира. У каждого она своя!“, “Вы замечательный, с правильными мыслями и это безусловно заслуга Вашей мамы““,“Ваша Мама- это идеал женщины. Это пример для подражания. Как замечательно, что не смотря на воспитание совсоюза ваша Мама осталась прекрасной женщиной внешне и внутренне, а для этого надо быть очень сильной и умной женщиной. Умничка! Крепкого ей здоровья, она вырастила замечательного сына“, - написали фаны пластического хирурга.
Напомним, ранее стало известно, что Слава и Эдгар Каминские не пришли на судовое заседание о разводе.
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