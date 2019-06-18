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Подписчики Эдгара Каминского нашли скрытие упреки в адрес Славы

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Пользователи Сети раскритиковали новый пост мужа Славы Каминской.
Подписчики Эдгара Каминского нашли скрытие упреки в адрес Славы
Подписчики Эдгара Каминского нашли скрытие упреки в адрес Славы
instagram.com/edgar_kaminskyi

Пластический хирург Эдгар Каминский, который подал на развод с участницей группы “НеАнгелы“ Славой, нарвался на критику в соцсети.

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На своей странице в Instagram Эдгар поделился милым снимком со своей мамой. А в подписи к фото рассказал о том, как его воспитывали родители, а также написал несколько правил его счастливой матери.

Свой трогательный пост мужчина закончил обращением ко всем женщинам, которые называют своих мужей “маменькиными сынками”.

“P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно“, - написал Каминский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правила моей счастливой мамы Так сложилось, что моим воспитанием занималась мама. Об отце сейчас рассказывать не буду. Всему свое время. Но, факт его присутствия в моей жизни зафиксируйте. К отцу отношусь хорошо. ⠀ •Вера в детей. Мама продала своё зимнее пальто и шапку, чтобы купить мне скрипку 🎻, игрой на которой я очень увлекся. ⠀ Когда я учился в университете, всю свою зарплату (300 гривен, курс доллара тогда был по 5 ) мама передавала мне в Киев. Деньги прятались в шоколадке. Отец говорил, что я должен зарабатывать сам. И это правильная мужская позиция. ⠀ •Поддержка. Нам с сестрой всегда разрешали делать то, что нравится, слушать ту музыку которая по-душе. Правда одно время я обожал тяжелый рок и меня с магнитофоном закрывали в ванной комнате. ⠀ Я не помню, чтобы нас с сестрой заставляли что-либо делать по дому. Мы всецело отдавались своим хобби. Я ходил в музыкальную школу, потом закончил художественную, посещал школу моделирования. ⠀ От мамы я всегда слышал фразу: “Если ты этого захочешь, так и будет. У тебя будет всё“. ⠀ •Улыбка и настроение. Никогда не видел, чтобы мама с кем-то ссорилась. Я даже не помню, чтобы мама жаловалась на кого-то или на жизненную ситуацию. ⠀ •Чистота речи. В нашем доме было не принято произносить ругательства. Даже слово “чёрт” или “блин”. Ни разу не слышал матерных слов от родителей. ⠀ •Эмоции. Нас учили думать перед тем, как что-либо сделать или сказать. Слова и действия остаются с нами навсегда, их нельзя вернуть. ⠀ •Алкоголь. При нас родители никогда не распивали алкогольные напитки. ⠀ •Чувства. Отец был строгим и сдержанным в своих чувствах по отношению ко мне, маме, сестре. Но, мама всегда учила нас принимать людей такими, какие они есть. ⠀ Одним словом, если бы моя мама шла по классической схеме, я бы слушал жалобы: какой у нас строгий отец, как тяжело, столько проблем, денег нет и жизнь ужасна. ⠀ Я очень благодарен маме за выдержку. За все уроки в жизни. Она заслуживает всего самого лучшего. ⠀ P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно.

Допис, поширений Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

В этом послании многие подписчики Каминского увидели упреки в адрес его супруги Славы.

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“Завуалированные упрёки в адрес Славы (потому что она, видимо, выясняет отношения в присутствии детей, не пренебрегает крепким словцом, говорит открыто о проблемах (если они есть). А зачем провоцировать?“, “Я думаю, Ваша мама внесла свой вклад в Ваш развод“, “Мама прекрасна, но мама не научила сохранить свою семью. И то что вы сразу после развода говорите о большой любви к маме, это меня настораживает!“, “Мама еще не одну вашу семью развалит пока найдет подходящую ей невестку“, “Знаете, что самое интересное. Вы женились на абсолютно противоположной Вашей маме, по всем характеристикам, женщине“, - пишут пользователи Сети.

Некоторые подписчики решили заступится за Эдгара и его маму.

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“Девушки, женщины! Человек просто поделился правилами счастливой мамы. Вы чего? Это его мама и ее правила. Все. Точка. Ваше мнение -это всего лишь ВАШЕ мнение. Возможно не нужно другим навязывать свою карту мира. У каждого она своя!“, “Вы замечательный, с правильными мыслями и это безусловно заслуга Вашей мамы““,“Ваша Мама- это идеал женщины. Это пример для подражания. Как замечательно, что не смотря на воспитание совсоюза ваша Мама осталась прекрасной женщиной внешне и внутренне, а для этого надо быть очень сильной и умной женщиной. Умничка! Крепкого ей здоровья, она вырастила замечательного сына“, - написали фаны пластического хирурга.

Напомним, ранее  стало известно, что Слава и Эдгар Каминские не пришли на судовое заседание о разводе.

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминский
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Источник: Ivona.bigmir.net

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