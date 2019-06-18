Подписчики Эдгара Каминского нашли скрытие упреки в адрес Славы

Пользователи Сети раскритиковали новый пост мужа Славы Каминской.

Пластический хирург Эдгар Каминский, который подал на развод с участницей группы “НеАнгелы“ Славой, нарвался на критику в соцсети.

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На своей странице в Instagram Эдгар поделился милым снимком со своей мамой. А в подписи к фото рассказал о том, как его воспитывали родители, а также написал несколько правил его счастливой матери.

Свой трогательный пост мужчина закончил обращением ко всем женщинам, которые называют своих мужей “маменькиными сынками”.

“P.S. Парадокс ситуации состоит в том, что многие женщины не хотят, чтобы их мужья так сильно любили свою маму, не были “маменькиными сынками”. Но, при этом, желают, чтобы собственные дети любили их так же сильно“, - написал Каминский.

В этом послании многие подписчики Каминского увидели упреки в адрес его супруги Славы.

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“Завуалированные упрёки в адрес Славы (потому что она, видимо, выясняет отношения в присутствии детей, не пренебрегает крепким словцом, говорит открыто о проблемах (если они есть). А зачем провоцировать?“, “Я думаю, Ваша мама внесла свой вклад в Ваш развод“, “Мама прекрасна, но мама не научила сохранить свою семью. И то что вы сразу после развода говорите о большой любви к маме, это меня настораживает!“, “Мама еще не одну вашу семью развалит пока найдет подходящую ей невестку“, “Знаете, что самое интересное. Вы женились на абсолютно противоположной Вашей маме, по всем характеристикам, женщине“, - пишут пользователи Сети.

Некоторые подписчики решили заступится за Эдгара и его маму.

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“Девушки, женщины! Человек просто поделился правилами счастливой мамы. Вы чего? Это его мама и ее правила. Все. Точка. Ваше мнение -это всего лишь ВАШЕ мнение. Возможно не нужно другим навязывать свою карту мира. У каждого она своя!“, “Вы замечательный, с правильными мыслями и это безусловно заслуга Вашей мамы““,“Ваша Мама- это идеал женщины. Это пример для подражания. Как замечательно, что не смотря на воспитание совсоюза ваша Мама осталась прекрасной женщиной внешне и внутренне, а для этого надо быть очень сильной и умной женщиной. Умничка! Крепкого ей здоровья, она вырастила замечательного сына“, - написали фаны пластического хирурга.

Напомним, ранее стало известно, что Слава и Эдгар Каминские не пришли на судовое заседание о разводе.