Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине женился на журналистке "Голоса Америки".

Курт Волкер женился на грузинской журналистке - фото facebook.com/ia.meurmishvili

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Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер женился на грузинке Ие Меурмишвили, журналистке “Голоса Америки“. Церемония бракосочетания прошла в Вашингтоне (США). Среди приглашенных был посол Украины в США - Валерий Чалый.

Фото церемонии и общие снимки с детьми счастливая молодая жена выставила в соцсетях.

Все было прекрасно: погода, люди, атмосфера, музыка … Это была отличная вечеринка!“ - поделилась Ия Меурмишвили в Facebook.

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Свадебное торжество прошло в 5-звездочной гостинице в Вашингтоне под названием The Hay-Adams. Как сообщает “Страна“, этот отель молодожены выбирают очень часто из-за огромной смотровой площадки, с которой открывается потрясающий вид на город и получаются необыкновенно красивые снимки.

Двухместный номер в этой гостинице стоит от $350 за сутки.

Невеста была в темно-сиреневом платье с необычной отделкой воротника, а жених в сине-сером костюме, белой рубашке и с галстуком цвета марсала.

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Стоит отметить, что для 54-летнего дипломата Курта Волкера это второй брак, от первого у него есть сын и дочь. Ие Меурмишвили также была замужем, у нее есть сын.

С “Голосом Америки“ Ия работает с 2009, она один из редакторов программы “Вашингтон сегодня“.

Курт Волкер назначен специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года.

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