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"Папочки": Актеры студии "Квартал-95" выставили умилительные фото с детьми

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Артисты поучаствовали в челлендже ко Дню отца.

"Папочки": Актеры студии "Квартал-95" выставили умильные фото с детьми
.instagram.com/kvartal95official

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Артисты студии “Квартад-95“ присоединились к челленджу в соцсетях, посвященному празднованию Дня отца в Украине - и выставили в Инстагам фото с детьми. Так, на снимках засветились Евгений Кошевой с двумя дочерьми, Александр Пикалов с сыном, Юрий Корявченков (Юзик) с тремя детьми. 


Бути батьком - це величезне щастя, велика відповідальність і нові челеджи кожен день. Це стимул ставати кращим в усьому. Кращим заради найдорожчих. 
З Днем батька, татусі! Терпіння, сил, здорових і щасливих діточок! - подписали снимки.
 

Валерий Жидков с  дочкой запечатлены за игрой в огромные напольные шахматы, а Юрий Ткач “засветился“ в необычных розовых очках - с улыбающейся дочуркой на плечах.

Ранее мы писали, кто из артистов идет в Верховную Раду 9 созыва.

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Теги: Квартал 95, дети звезд
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Источник: ivona bigmir) net

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