"Папочки": Актеры студии "Квартал-95" выставили умилительные фото с детьми

Артисты поучаствовали в челлендже ко Дню отца.

"Папочки": Актеры студии "Квартал-95" выставили умильные фото с детьми .instagram.com/kvartal95official

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Артисты студии “Квартад-95“ присоединились к челленджу в соцсетях, посвященному празднованию Дня отца в Украине - и выставили в Инстагам фото с детьми. Так, на снимках засветились Евгений Кошевой с двумя дочерьми, Александр Пикалов с сыном, Юрий Корявченков (Юзик) с тремя детьми.



Бути батьком - це величезне щастя, велика відповідальність і нові челеджи кожен день. Це стимул ставати кращим в усьому. Кращим заради найдорожчих.

З Днем батька, татусі! Терпіння, сил, здорових і щасливих діточок! - подписали снимки.



Валерий Жидков с дочкой запечатлены за игрой в огромные напольные шахматы, а Юрий Ткач “засветился“ в необычных розовых очках - с улыбающейся дочуркой на плечах.

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