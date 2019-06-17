Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем

Телеведущая Ольга Фреймут показала новый кадр со своим супругом Владимиром Локотко.

Популярная украинская телеведущая и писательница Ольга Фреймут поделилась с фанами новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram звезда разместила свежий снимок со своим мужем Владимиром Локотко. На фото супруги нежно смотрят в глаза друг другу. Ольга позирует в белой блузке и черных шортах, а Владимир в светлой футболке.

Судя по указанной геолокации, пара посетила столичный ресторан итальянской кухни “Vero Vero“.

“Любов - як непрошений гість. Любов прийде, коли захоче. Любов покине тебе, якщо проситимеш більше». Гемін Сунім “Усе побачиш, коли пригальмуєш“, найвідоміший філософ соцмереж“, - подписала милое фото Ольга Фреймут.

Поклонники засыпали пару комплиментами в комментариях под новой публикацией.

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“Яка гарна пара. Оля дуже худенька“, “Гарна пара, доповнюєте один одного“, “Какая красота“, “Ви дуже надихаєте“, “Кохання та спокою Вам!“, “Ви такі гармонійні, приємно дивитись)“, - написали подписчики Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась своими правилами стиля.