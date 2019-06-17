Ким Кардашьян показала трогательное фото с сыновьями

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в соцсети новым семейным кадром.

Звезда реалити-шоу, светская львица и американская модель Ким Кардашьян не устает радовать поклонников новыми публикациями.

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Недавно на своей странице в Instagaram 38-летняя знаменитость разместила свежее фото четвертого ребенка, который появился на свет 10 мая с помощью суррогатной матери.

На черно-белом снимке телезвезда держит на руках малыша Псалма, а рядом стоит ее старший сын, 3-летний Сейнт. Он нежно гладит младшего брата по лицу. Все одеты в белые наряды.

“Мои мальчики“, - лаконично подписала трогательное фото Ким.

Напомним, ранее Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини.