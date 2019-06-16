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Без макияжа, в купальнике и с украшениями: Осадчая показала, как спасается от жары

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Самая стильная ведущая Украины засветила купальник, как у Русалочки.

Без макияжа, в купальнике и с украшениями: Осадчая показала, как спасается от жары
Без макияжа, в купальнике и с украшениями: Осадчая показала, как спасается от жары
instagram.com/kosadcha/

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Ведущая программы “Світське життя“ Екатерина Осадчая показала, как спасается от 30-градусной жары. В Инстаграм-сториз знаменитость выставила фото около бассейна. Катя запечатлена без макияжа, лежа на полотенце. На ней - жемчужно-голубой купальник, верхняя часть которого напоминает наряд диснеевской русалочки Ариель, а на шее - несколько украшений. 

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Очевидно, ведущая таким образом спасается от жары у себя дома, под Киевом. 

К слову, на днях Катя вместе с мужем Юрием Горбуновым посетила концерт легендарной группы Kiss. Горбунов даже засветился в футболке с изображением музыкантов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія, що оживає. В моєму дитинстві на парканах однолітки писали KISS, згодом, «I was made for loving you baby” було символом прогресивного року. Диваки з розфарбованими обличчями - абсолютні і беззаперечні легенди, мільярдери, що на продажі своєї символіки заробляють навіть більше, ніж на концертах. Праворуч від Юри - Джин Сімонс, засновник гурту і йому цього року в серпні виповниться 70. Ліворуч від мене - Пол Стенлі, вокаліст, йому 62, сьогодні він з легкістю літав над стадіоном без страховки і видавав кіловати драйву. Костюми, окрема історія, їх можна роздивлятися зблизька годину. Круто! Дякую @gorbunovyuriy що твоя мрія дитинства здійснилася на моїх очах і я долучилася до такої крутої події

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила пышные ягодицы.

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Теги: Катя Осадчая, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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