Самая стильная ведущая Украины засветила купальник, как у Русалочки.

Без макияжа, в купальнике и с украшениями: Осадчая показала, как спасается от жары instagram.com/kosadcha/

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Ведущая программы “Світське життя“ Екатерина Осадчая показала, как спасается от 30-градусной жары. В Инстаграм-сториз знаменитость выставила фото около бассейна. Катя запечатлена без макияжа, лежа на полотенце. На ней - жемчужно-голубой купальник, верхняя часть которого напоминает наряд диснеевской русалочки Ариель, а на шее - несколько украшений.

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Очевидно, ведущая таким образом спасается от жары у себя дома, под Киевом.

К слову, на днях Катя вместе с мужем Юрием Горбуновым посетила концерт легендарной группы Kiss. Горбунов даже засветился в футболке с изображением музыкантов.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила пышные ягодицы.