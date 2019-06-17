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Алесандра Кучеренко трогательно поздравила Диму Комарова с днем рождения

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Супруга Дмитрия Комарова Александра Кучеренко написала в соцсети трогательный пост в честь дня рождения мужа.
Алесандра Кучеренко трогательно поздравила Диму Комарова с днем рождения
Алесандра Кучеренко трогательно поздравила Диму Комарова с днем рождения
instagram.com/aakucherenko

Совсем недавно стало известно, что ведущий тревел-шоу “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров тайно женился на своей партнерше по “Танцах со звездами“ Александре Кучеренко. Известно, что пара расписались в Киеве, а затем отправилась в Ерусалим, чтобы обвенчаться в церкви.

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А в понедельник, 17 июня, Александра уже в качестве супруги трогательно поздравила Дмитрия с днем рождения. Ведущему исполнилось 36 лет.

На своей странице в Instagram новоиспеченная жена разместила милое фото с именинником. На праздничном снимке Кучеренко и Комаров позируют в обнимку. Девушка держит в руке тарелку с тортом.

“Сегодня для меня очень важный и радостный день - День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа)) @komarovmir, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только “мы“)) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, - наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая - пусть она будет именно такой! Люблю“, - трогательно написала Александра Кучеренко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня для меня очень важный и радостный день - День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа)) @komarovmir, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только «мы»)) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, - наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая - пусть она будет именно такой! Люблю ❤️ P.S. Кто хочет поздравить Димку - читайте на его страничках, как это можно сделать!

Допис, поширений Alexandra Kucherenko (@aakucherenko)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассекретил детали свадьбы с Александрой Кучеренко.

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Теги: Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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