Камалия в откровенном бикини поделилась планами на лето

Украинская певица Камалия показала снимок в купальнике.

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в Великобритании, Камалия показала фанам горячий кадр.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала пляжное фото, на котором позирует в серебристом купальнике и откровенном халатике такого же цвета.

В подписи к пикантному снимку звезда рассказала, что у нее много планов на следующие два месяца. В Украину Камалия приедет как минимум три раза. Звезда посетит юбилейный Одесский кинофестиваль,примет участие в двух этапах соревнований по конному спорту на Кубок Equides по выездке, а также проголосует на выборах.

“Летние каникулы скоро! Вы готовы? Несмотря на то, что у меня есть расширенные планы на ближайшие два месяца, я все же время от времени буду возвращаться в Украину, чтобы принять участие в Одесском кинофестивале, двух этапах соревнований по конному спорту на Кубок Equides по выездке, и последнее, но не менее важное, чтобы отдать свой голос за кандидата от партии “Слуга народа“, - призналась Камалия.

Многие подписчики засыпали звезду комплиментами и поддержали ее политическую позицию.

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“Фух) спасибо Камалия, что поддерживаете нашу страну своим голосом, это очень нужно сейчас)“, “Царица! Все шикарно!“, “Супер, Камалия!! Правильно, сейчас перед выборами надо всей Украине объединиться и проголосовать за кандидата от партии Слуга народа ну или РНС и все!! И это будет круто!!“, “Шикарная русалочка“, “Женщина - Лето!“, “Очень красивое фото, видно работает профи“, “Самая красивая блондинка))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее мама Камалии рассказала, из-за чего едва не потеряла дочь.