Екатерина Кухар показала, как совмещает работу и путешествия

Прима-балерина Екатерина Кухар показала фото с Болгарии.

Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар порадовала фанов новой публикацией с путешествия.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, которое было сделано в болгарском городе Бургас. На снимке артистка позирует в голубом платье на фоне небольшого озера со скульптурами.

В подписи к яркому кадру Екатерина призналась, что обожает выступать за границей и таким образом совмещать работу с путешествиями.

“Забирай только воспоминания, оставляй только следы... Всегда радуюсь, когда удаётся совместить работу и путешествия. Каждый новый город - это новая страница в нашей жизни, новые впечатления и новый опыт. А вы часто путешествуете?“, - поинтересовалась балерина.

Подписчики Кухар оставили множество комментариев к ее новой публикации.

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“Сейчас из-за роботи не могу попасть туда куда хочу, а сам моряк. Хочу в Прагу, и объездить всю Италию, она у меня в душе. В мире много потрясающих мест, успеть бы увидеть их всё)“, “Вы красавица! Божественная!!!“, “Совсем недавно вернулись из Португалии, но чем больше я путешествую, тем больше люблю Украину.. все таки твоя душа спокойна там где твои предки“, “Да, я часто путешествую, а ещё хожу на танцы поэтому путешествовать приходиться вдвойне. И завтра еду на фестиваль. буду со своим любимым коллективом который раз покорять вершины“, “Катюша, красотка! Место бесподобное“, “Катя, как стать такой красивой, как вы?)“, “Это же замок в Созополе“, - написали фанаты Кухар.

Напомним, ранее Екатерина Кухар покорила Сеть нежным свадебным фото.