Влад Яма впервые показал своего отца - фото

Украинский танцор Влад Яма поделился новым семейным фото.

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился в соцсети редким семейным кадром. Ранее артист уже публиковал снимки со своей мамой и бабушкой. А вот фотографии с отцом в аккаунте танцора отсутствовали до 16 июня.

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В честь Дня отца Яма на своей странице в Instagram разместил кадр, на котором позирует вместе со своим папой Николаем.

На свежем снимке мужчины запечатлены на кухне. Хореограф обнимает отца и они оба мило улыбаются на камеру.

“З Днем Батька!.. Бажаю всім чоловікам бути такими ж крутезними я мій Тато!.. І собі... Тоді й жінки будуть точно щасливими!“,

Поклонники оставили множество отзывов под новой семейной фотографией Влада Ямы.

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“Такая простая и добрая фотка, дома...на кухне)) иногда так хочется больше проводить с ними времени, но дела, работа отнимает у нас его, а они уже седые, а мы не понимаем, как же мы успели так вырасти...“, “Похож на папу“, “Желаю всем мужчинам такого желания“, “Вау! Гарно сказано“, “Дуже гарне побажання)“, “Крутий татусь. Схожі“, “Правильные слова. будьте здоровы, счастья вашим семьям“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма с женой зажгли на концерте Тины Кароль.