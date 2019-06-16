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Влад Яма впервые показал своего отца - фото

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Украинский танцор Влад Яма поделился новым семейным фото.
Влад Яма впервые показал своего отца - фото
Влад Яма впервые показал своего отца - фото
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья шоу “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился в соцсети редким семейным кадром. Ранее артист уже публиковал снимки со своей мамой и бабушкой. А вот фотографии с отцом в аккаунте танцора отсутствовали до 16 июня.

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В честь Дня отца Яма на своей странице в Instagram разместил кадр, на котором позирует вместе со своим папой Николаем.

На свежем снимке мужчины запечатлены на кухне. Хореограф обнимает отца и они оба мило улыбаются на камеру. 

“З Днем Батька!.. Бажаю всім чоловікам бути такими ж крутезними я мій Тато!.. І собі... Тоді й жінки будуть точно щасливими!“, 

Поклонники оставили множество отзывов под новой семейной фотографией Влада Ямы.

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“Такая простая и добрая фотка, дома...на кухне)) иногда так хочется больше проводить с ними времени, но дела, работа отнимает у нас его, а они уже седые, а мы не понимаем, как же мы успели так вырасти...“, “Похож на папу“, “Желаю всем мужчинам такого желания“, “Вау! Гарно сказано“, “Дуже гарне побажання)“, “Крутий татусь. Схожі“, “Правильные слова. будьте здоровы, счастья вашим семьям“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма с женой зажгли на концерте Тины Кароль.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.06.2019, 13:29
Оценка:  0
pусский
А не пёрнуть ли мне на этих двоих, друзья?
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