"Надеюсь Барских не увидит": Миша Романова сделала откровенное признание

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова рассказала, почему любит одиночество.

Бывшая солистка “ВИА Гры“, которая совсем недавно начала сольную карьеру, Миша Романова призналась фанам, что любит одиночество.

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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала черно-белый кадр, на котором она позирует в легком черном платье в заброшенном здании.

В подписи к свежему кадру звезда рассказала, что одиночество помогает ей увидеть действительно важное и расставить приоритеты. Также Романова призналась, что обожает смотреть сама фильм, при этом поедая пиццу с двойным сыром.

В конце поста певица в шутку добавила, что не хотела бы, чтобы этот пост увидел Макс Барских. Отметим, что Миша и Макс часто вместе появляются на публике, чем подогревают слухи об их романе.

“Всегда любила одиночество. Это отличная возможность отгородиться от внешних воздействий и влияний, заглянуть в себя, чтобы увидеть действительно важное и расставить приоритеты. Или же просто выдохнуть и заказать себе пиццу с двойным сыром, включить интересное кино и не думать ни о чем. Надеюсь Макс Барских не увидит этот пост“, - написала Миша Романова.

Напомним, ранее Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США.