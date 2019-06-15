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"Надеюсь Барских не увидит": Миша Романова сделала откровенное признание

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Экс-"ВИА Гра" Миша Романова рассказала, почему любит одиночество.
"Надеюсь Барских не увидит": Миша Романова сделала откровенное признание
"Надеюсь Барских не увидит": Миша Романова сделала откровенное признание
instagram.com/misharomanova

Бывшая солистка “ВИА Гры“, которая совсем недавно начала сольную карьеру, Миша Романова призналась фанам, что любит одиночество.

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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала черно-белый кадр, на котором она позирует в легком черном платье в заброшенном здании.

В подписи к свежему кадру звезда рассказала, что одиночество помогает ей увидеть действительно важное и расставить приоритеты. Также Романова призналась, что обожает смотреть сама фильм, при этом поедая пиццу с двойным сыром. 

В конце поста певица в шутку добавила, что не хотела бы, чтобы этот пост увидел Макс Барских. Отметим, что Миша и Макс часто вместе появляются на публике, чем подогревают слухи об их романе. 

“Всегда любила одиночество. Это отличная возможность отгородиться от внешних воздействий и влияний, заглянуть в себя, чтобы увидеть действительно важное и расставить приоритеты. Или же просто выдохнуть и заказать себе пиццу с двойным сыром, включить интересное кино и не думать ни о чем. Надеюсь Макс Барских не увидит этот пост“, - написала Миша Романова.

Напомним, ранее Макс Барских показал, как провел время с Мишей Романовой в США.

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Теги: Миша Романова, Макс Барских
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Источник: Ivona.bigmir.net

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