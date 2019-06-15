"Это сногсшибательно!“: Маша Ефросинина похвасталась личным рекордом

Телеведущая Маша Ефросинина впечатлила фанов длиной своих волос.

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина похвасталась в соцсети новым достижением.

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На своей странице в Instagram знаменитость порадовала фанов черно-белым селфи. На снимке Маша продемонстрировала свои длинные темные локоны. В подписи ведущая заявила, что скоро отрастит волосы рекордной для себя длины.

“Иду на рекорд #длинаволос“, - написала Маша Ефросинина.

Подписчики оценили новые фото звезды и попросили ее поделиться секретом идеальных волос.

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“Шикарне волосся!“, “Очень красиво!!!! Впрочем Вам любая длина к лицу“, “Маша у Вас шикарные волосы. Поделитесь какими средствами пользуетесь, какие маски используете для длины волос, возможно витамины. Спасибо“, “Безупречно! Длинные волосы - это сногсшибательно!“, “Красотка, тебе очень идёт“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Маша Ефросинина засветила идеальный пресс.