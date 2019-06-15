Праздничная подборка фото украинских звезд от Ivona.

Троица 2019: как украинские звезды поздравили фанов с праздником instagram.com/freimutolia

В воскресенье, 16 июня, украинцы отметили один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и является одним из двенадцати самых важных праздников в году.

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В Instagram украинские знаменитости показали, как провели этот светлый праздник, а также поздравили своих поклонников.

Отметим, что 16 июня в Украине впервые официально отмечали День отца. Поэтому многие звезды совместили поздравления с двумя праздниками.

Ольга Фреймут

Лилия Ребрик

Ольга Сумская

Олег Винник

Снежана Бабкина

Александр Пономарев

Оксана Марченко

Напомним, ранее MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам.