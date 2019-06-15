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Троица 2019: как украинские звезды поздравили фанов с праздником

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Праздничная подборка фото украинских звезд от Ivona.
Троица 2019: как украинские звезды поздравили фанов с праздником
Троица 2019: как украинские звезды поздравили фанов с праздником
instagram.com/freimutolia

В воскресенье, 16 июня, украинцы отметили один из главных христианских праздников - День Святой Троицы. Троица отмечается на 50-й день после Пасхи и является одним из двенадцати самых важных праздников в году.

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В Instagram украинские знаменитости показали, как провели этот светлый праздник, а также поздравили своих поклонников.

Отметим, что 16 июня в Украине впервые официально отмечали День отца. Поэтому многие звезды совместили поздравления с двумя праздниками.

  • Ольга Фреймут

  • Лилия Ребрик

  • Ольга Сумская

  • Олег Винник

  • Снежана Бабкина

  • Александр Пономарев

  • Оксана Марченко

Напомним, ранее MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам.

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Теги: Троица 2019, украинские звезды
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Источник: Ivona.bigmir.net

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