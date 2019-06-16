В День отца Владимир Зеленский опубликовал архивное фото с папой

Президент написал трогательное поздравление.

Читай также: День отца 2019: украинские звездные папы с детьми

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем отца и поделился раритетными фото. В 2019 году этот праздник впервые официально отмечается в Украине. На одном из снимков тогда еще будущий глава государства запечатлен вместе со своими родителями и коллегами по “Кварталу“.

Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего. Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю, - написал Зеленский в Instagram.

Не так давно, в День защиты детей, который отмечается 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото со своей семьей. Глава государства впервые показал свою дочь и сына в сети.

Напомним, что ранее MELOVIN и Потап рассказали, за что благодарны своим отцам.