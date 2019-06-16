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Алина Гросу показала лицо своего мужа (фото)

Комментариев: 2
Певица поделилась новыми фото со своим любимым.
Алина Гросу показала лицо своего мужа (фото)
Алина Гросу показала лицо своего мужа (фото)
instagram.com/alina_grosu/

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Украинская певица Алина Гросу, которая живет в России, 1 июня вышла замуж. Артистка долго скрывала лицо своего избранника, но на днях порадовала поклонников, опубликовав трогательный снимок, где Александр держит ее на руках.

Сегодня Алина поделилась в своем Instsgram несколькими свежими кадрами, на которых позирует с мужем.

Ну наконец-то!!!))) Можно теперь выставить, - написала Гросу в блоге.

Напомним, что недавно Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем. Она призналась, что когда впервые увидела Александра, то подумала, что он зануда.

Когда я впервые увидела будущего мужа, то... подумала: “Какой же умный парень, наверняка тот еще зануда. Нам с ним не по пути... Никогда бы не хотела себе такого мужа“. Потом оказалось, что я кардинально не права. Сашка и правда очень мудрый, умный молодой человек, но и чувство юмора у него на высшем уровне. Нам очень интересно вместе, - поделилась Алина.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров тайно женился на Мисс Украина Александре Кучеренко.

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Теги: Алина Гросу, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.06.2019, 17:39
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гость
а сашка знает что она у лепса отсасывала?
гость  (аноним)  16.06.2019, 17:36
Оценка:  0
гость
А до этого ж опу показывала?
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