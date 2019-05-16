Cкандально известный музыкант воспитывает 5-летнюю дочь Роялти, которую родила модель Ниа Гусман.

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Скандально известный американский певец Крис Браун во второй раз станет отцом. Как сообщают западные СМИ, его бывшая девушка Аммика Харрис ожидает появления первенца. Для 30-летнего певца этот ребенок станет вторым.

По словам инсайдеров, Крис Браун не в восторге от появления ребенка. Он расстался с Аммикой сразу после того, как девушка сообщила о своей беременности. Сама же Харрис не комментирует свое положение и не рассказывает о своих отношениях с Крисом Брауном, отмечает издание Page Six.

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Напомним, что Крис Браун встречался с певицей Рианной, которую избил перед премией Грэмми-2009. В 2017 году рэперу запретили приближаться к экс-подруге Karrueche Tran после того, как он избил ее. В начале 2019 года 24-летняя американка заявила, что Браун пытался ее изнасиловать.

У Криса Брауна есть 5-летняя дочь Роялти, которую родила модель Ниа Гусман.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян выступила с речью в Белом доме.