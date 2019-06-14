"Кайф фото": Маша Ефросинина покорила Сеть соблазнительным образом

Телеведущая Маша Ефросинина показала кадр с фотосессии для известного глянца.

Совсем недавно, накануне своего юбилея популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина приняла участие в стильной и откровенной фотосессии для известного глянца Elle.

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А сегодня артистка решила поделиться одним из самых любимых кадров с фотосета. На своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором запечатлена в коротком черном платье, сидя возле скульптуры. Наряд очень выгодно подчеркнул тонкую талию и стройные ноги Ефросининой.

“Самый лучший кадр - всегда подловленный... Моя #Coverstory для июньского номера @elle_ukraine“, - подписала снимок Маша Ефросинина.

Подписчики остались в восторге от соблазнительного образа телеведущей и засыпали ее комплиментами.

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“Яка ж ти тонесенька і витончена“, “Wooow..... Маша , вы наверное одной росой питаетесь??????“, “Кайф фото“, “Потрясающее фото! Машенька Вы такая естественная и Настоящая!“, “Вот это фото. Агонь. стройняшка“, “Ах, Машенька, Вы прекрасны!“, “Очень завораживающе!“, “Нельзя такой быть красивой“, “Машаааа это разрыв сердца“, - пишут фанаты.

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась пикантным кадром в день рождения.