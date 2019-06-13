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"Какие ножки": Травести-дива Монро показала, как отдыхает на берегу океана

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Шоувумен похвасталась снимками из Португалии.

"Какие ножки": Травести-дива Монро показала, как отдыхает на берегу океана
instagram.com/monritta

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Яркая и эпатажная травести-дива Монро отправилась на отдых в Португалию - и тут же поделилась радостью со своими подписчиками в Инстаграм шоувумен выставила фото, на которых запечатлена на берегу океана. На Монро - короткое розовое платьице с леопардовым принтом и яркая кепка. 

Я говорила уже, что единожды познав океан, любой другой водоем, кажется лужей🌊
Ваш любимый хищный принт, истеричный колор, втянула жиры, мышщи напрягла, страйке поуз и губки уточкой 😆😂 Доброе утро, вселенная! Упс 😐 уже обед🍷🍷 #неугомоннаяМонро
#ноумейкап
А водица то ледяная🤗 - написала звезда.

Подписчики прокомментировали пост Монро, отметив, что у нее замечательные ножки.

Ранее мы писали, что Настя Каменских возмутила Сеть голым фото.

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Теги: Травести дива Монро, пляж, Португалия
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Источник: ivona bigmir)net

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