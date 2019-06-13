"Какие ножки": Травести-дива Монро показала, как отдыхает на берегу океана
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Яркая и эпатажная травести-дива Монро отправилась на отдых в Португалию - и тут же поделилась радостью со своими подписчиками в Инстаграм шоувумен выставила фото, на которых запечатлена на берегу океана. На Монро - короткое розовое платьице с леопардовым принтом и яркая кепка.
Я говорила уже, что единожды познав океан, любой другой водоем, кажется лужей🌊
Ваш любимый хищный принт, истеричный колор, втянула жиры, мышщи напрягла, страйке поуз и губки уточкой 😆😂 Доброе утро, вселенная! Упс 😐 уже обед🍷🍷 #неугомоннаяМонро
#ноумейкап
А водица то ледяная🤗 - написала звезда.
Я говорила уже, что единожды познав океан, любой другой водоем, кажется лужей🌊 Ваш любимый хищный принт, истеричный колор, втянула жиры, мышщи напрягла, страйке поуз и губки уточкой 😆😂 Доброе утро, вселенная! Упс 😐 уже обед🍷🍷 #неугомоннаяМонро #ноумейкап А водица то ледяная🤗
Подписчики прокомментировали пост Монро, отметив, что у нее замечательные ножки.
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