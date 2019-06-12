Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме
53-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала, какие делает упражнения.
Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд, которой 20 февраля исполнилось 53 года, призналась фанам, что делает для того, чтобы находиться в отличной форме.
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На своей странице Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором показала, какие делает упражнения во время утренней тренировки.
В ролике Кроуфорд в розовых обтягивающих лосинах и белой майке делает изнурительные упражнения для ног и рук, поднимаясь на скамейку.
“Утренняя тренировка в туманном Малибу“, - написала под публикацией Синди Кроуфорд.
Напомним, ранее Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи снялись обнаженными.
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