53-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала, какие делает упражнения.

Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме instagram.com/cindycrawford

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд, которой 20 февраля исполнилось 53 года, призналась фанам, что делает для того, чтобы находиться в отличной форме.

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На своей странице Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором показала, какие делает упражнения во время утренней тренировки.

В ролике Кроуфорд в розовых обтягивающих лосинах и белой майке делает изнурительные упражнения для ног и рук, поднимаясь на скамейку.



“Утренняя тренировка в туманном Малибу“, - написала под публикацией Синди Кроуфорд.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи снялись обнаженными.