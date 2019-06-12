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Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме

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53-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала, какие делает упражнения.
Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме
Синди Кроуфорд продемонстрировала, как поддерживает себя в отличной форме
instagram.com/cindycrawford

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд, которой 20 февраля исполнилось 53 года, призналась фанам, что делает для того, чтобы находиться в отличной форме.

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На своей странице Instagram знаменитость опубликовала видео, на котором показала, какие делает упражнения во время утренней тренировки.

В ролике Кроуфорд в розовых обтягивающих лосинах и белой майке делает изнурительные упражнения для ног и рук, поднимаясь на скамейку.


“Утренняя тренировка в туманном Малибу“, - написала под публикацией Синди Кроуфорд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misty malibu morning workout with @sarahperla1 ☁️

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

Напомним, ранее Синди Кроуфорд и Керолин Мэрфи снялись обнаженными.

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Теги: Синди Кроуфорд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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