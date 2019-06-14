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"Самый крутой день в мире!": Настя Каменских выложила видео с девичника

Комментариев: 3
Артистка записала влог, в котором показала, как гуляла с подругами .

Настя Каменских выложила видео с девичника, который ей устроили подруги
Настя Каменских выложила видео с девичника, который ей устроили подруги
instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских в своем новом влоге показала свой девичник, который для нее организовали близкие подруги во главе с женой Позитива – Анной Завгородней. На видео - яркий розыгрыш “подставных“ полицейских, которые остановили кортеж невесты, подготовка к девичнику и само празднование с подружками. Видео получилось ярким, атмосферным и очень веселым.

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Для празднования подруги Насти сняли номер в одном из самых дорогих отелей столицы c шикарной террасой на последнем этаже. Одну из комнат украсили серпантином и воздушными шарами, а на столе у веселой компании были шампанское и изысканные блюда. Во время празднования девушки подарили Насте белый вышитый халат с надписью Bride с белым жемчугом. Изделие создали подруги певицы. В этом аутфите NK готовилась к свадьбе в день торжества и поделилась снимками в своем Инстаграм. Также на девичнике делились веселыми историями и устраивали розыгрыши.

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Это самый крутой день в мире! -  восторженно отметила Настя Каменских.

Напомним, что свадьба Насти Каменских с украинским продюсером Алексеем Потапенко состоялась 23 мая и стала ярким и обсуждаемым событием украинского шоу-биза.

Ранее мы писали, что Настя Каменских возмутила Сеть снимком без трусов.

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Теги: Настя Каменских, девичник, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  14.06.2019, 13:45
Оценка:  0
pусский
Так Путин плохой, да? От Путина был Янукович, так при нём газ за пол-цены, коммуналка копейки, никого в зону АТО не отправляли, а на улицах не шастали бандернутые отморозки. И отдельно - Крым был ваш, Донбасс ваш, уголь закупать у туземцев не приходилось. Кто намайданил обратное?
Zorro-Gerda-50    14.06.2019, 13:36
Оценка:  0
Zorro-Gerda-50
В стране война люди выживают зечем этот бред населению ? Эти шалашовки мокрощелки дебильные вылезли из грязи клоуны паяцы жравшие и скоро опять будут жрать кости со стола тех кто их заказывает ! Пора налоги вводить как в цивилизованном мире на их деятельность !
pусский  (аноним)  14.06.2019, 13:29
Оценка:  +1
pусский
А когда Потап выложит видео с мальчишника, где он якобы "в последний раз" злобно пердолил сраку Олежки Винника?
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