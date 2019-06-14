"Самый крутой день в мире!": Настя Каменских выложила видео с девичника

Артистка записала влог, в котором показала, как гуляла с подругами .

Настя Каменских выложила видео с девичника, который ей устроили подруги instagram.com/kamenskux/

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Певица Настя Каменских в своем новом влоге показала свой девичник, который для нее организовали близкие подруги во главе с женой Позитива – Анной Завгородней. На видео - яркий розыгрыш “подставных“ полицейских, которые остановили кортеж невесты, подготовка к девичнику и само празднование с подружками. Видео получилось ярким, атмосферным и очень веселым.

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Для празднования подруги Насти сняли номер в одном из самых дорогих отелей столицы c шикарной террасой на последнем этаже. Одну из комнат украсили серпантином и воздушными шарами, а на столе у веселой компании были шампанское и изысканные блюда. Во время празднования девушки подарили Насте белый вышитый халат с надписью Bride с белым жемчугом. Изделие создали подруги певицы. В этом аутфите NK готовилась к свадьбе в день торжества и поделилась снимками в своем Инстаграм. Также на девичнике делились веселыми историями и устраивали розыгрыши.

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Напомним, что свадьба Насти Каменских с украинским продюсером Алексеем Потапенко состоялась 23 мая и стала ярким и обсуждаемым событием украинского шоу-биза.

Ранее мы писали, что Настя Каменских возмутила Сеть снимком без трусов.