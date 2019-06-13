"Платье - бомба!": Катя Осадчая похвасталась "цветочным" нарядом

Ведущая Катя Осадчая посетила "Бал цветов" в интересном наряде.

Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает радовать поклонников снимками в стильных нарядах.

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На днях в рамках съемок популярной передачи “Світське життя“ звезда посетила “Бал цветов“, который прошел в одном из столичных ресторанов.

На instagram-странице программы были опубликованы несколько фото с вечеринки, на которых ведущая позирует в компании Алены Шоптенко, Александра Педана и участников группы KAZKA.

На свежих кадрах Катя появилась в розовом вечернем платье с цветочным принтом и небольшим шлейфом. Свой яркий образ Осадчая дополнила диадемой, заколкой с цветами и золотыми украшениями.

Напомним, ранее Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду “Папа года“.