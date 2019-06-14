"Безумно люблю": Влад Топалов трогательно поздравил жену с именинами

Сегодня телеведущей Регине Тодоренко исполнилось 29 лет.

Сегодня,14 июня, известная украинская и российская телеведущая Регина Тодоренко исполнилось отмечает 29-й день рождения. Отметим, что это первые именины звезды, которые она празднует в кчестве замужней девушки и молодой мамы.

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Супруг Регины, российский исполнитель Влад Топалов решил подготовить для нее весьма оригинальные пожелания. На своей странице в Instagram артист опубликовал пляжное фото Тодоренко, а в подписи к нему добавил интересное поздравление.

В начале поста Влад заявил, что не будет писать много “сопливых“ слов, все скажет лично. Однако у певца это не очень-то получилось. Топалов отметил, что очень гордится своей женой, сравнил ее с горячим и ярким солнцем, а также пожелал им завести еще детей Поздравление знаменитость написал не только от своего имени, но и от имени сына Миши.

“Матушка моя! Друг мой родной! С днем варенья тебя! Сопливо-мимишного поздравления не будет. Их сегодня у тебя достаточно! Все скажу лично! А тут я хочу радоваться и улыбаться! Ты - солнце! Ты - невероятно яркая и горячая планета, которая согревает и “озеленяет“ все вокруг и все, чего касается! Будь ЗДОРОВОЙ. Это главное! Это вопрос нашего с Майклом выживания, ты - самый веселый человек на земле! Твоей доброты и любви хватает на миллиарды световых лет! Блин.... все равно как-то мимишно выходит. Я тебя безумно люблю! Не останавливайся ни на чем, кроме меня))) пусть твой атомный реактор внутри вечно работает! Новых гостей тебе, новых идей и, главное, новых ДЕТЕЙ! Со мной, я знаю, ты самая счастливая, поэтому желаю тебе сохранить свое счастье! Мы с МВ тебя любим и ужасно тобой гордимся! Ты мама года, жена года, ведущая года, женщина года для нас!!!! Ты только нас люби и корми вовремя! А мы всегда и во всем с тобой! Ты крутой медведь! твои папа и сын!“ - написал Влад Топалов.

Напомним, ранее Влад Топалов рассекретил дату свадьбы с Региной Тодоренко.