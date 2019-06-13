Ирина Федишин поразила фанов горячим фотосетом на пляже

Украинская певица Ирина Федишин показала снимки в купальнике.

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин активно ведет свою страницу в Instagram. Звезда обожает выкладывать снимки с выступлений. Также в аккаунте артистки можно увидеть соблазнительные кадры с отдыха.

Читай также: В бюстгальтере и коротких шортах: Ирина Федишин показала, как репетирует дома

Так, на днях Ирина опубликовала два фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру. На свежих кадрах певица позирует на пляже в ярком красном купальнике.

“Summer. 1 or 2?“, - лаконично подписала пикантные фото Ирина Федишин.

Многие подписчики засыпали Ирину комплиментами в комментариях. А некоторые заподозрили певицу в беременности.

Читай также: “Хочу на Мальдивы“: Ирина Федишин представила новый клип

“Богиня!“, “Іриночко, маєш класний вигляд. Так тримати“, “Я подумала, что Ирина беременна“, “1, друга виглядає, наче вагітна, але загалом красуня“, “Красавица“, “Іра,ти неймовірно красива!“, “Так,так, хтось чекає дитинку?“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото.