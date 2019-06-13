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Ирина Федишин поразила фанов горячим фотосетом на пляже

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Украинская певица Ирина Федишин показала снимки в купальнике.
Ирина Федишин поразила фанов горячим фотосетом на пляже
Ирина Федишин поразила фанов горячим фотосетом на пляже
instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин активно ведет свою страницу в Instagram. Звезда обожает выкладывать снимки с выступлений. Также в аккаунте артистки можно увидеть соблазнительные кадры с отдыха.

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Так, на днях Ирина опубликовала два фото, на которых продемонстрировала стройную фигуру. На свежих кадрах певица позирует на пляже в ярком красном купальнике.

“Summer. 1 or 2?“, - лаконично подписала пикантные фото Ирина Федишин.

Многие подписчики засыпали Ирину комплиментами в комментариях. А некоторые заподозрили певицу в беременности.

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“Богиня!“, “Іриночко, маєш класний вигляд. Так тримати“, “Я подумала, что Ирина беременна“, “1, друга виглядає, наче вагітна, але загалом красуня“, “Красавица“, “Іра,ти неймовірно красива!“, “Так,так, хтось чекає дитинку?“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ирина Федишин умилила сеть своим детским фото.

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Теги: Ирина Федишин
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Источник: Ivona.bigmir.net

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