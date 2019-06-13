Третий ребенок Снежаны и Сергея Бабкиных появится на свет в конце июня.

Снежана Бабкина показала, как выглядит за несколько недель до родов instagram.com/snezhana_babkina

Совсем скоро известный украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана вновь станут родителями. О том, что пара ожидает на появление третьего ребенка стало известно 12 марта, когда Снежана уже была на седьмом месяце беременности.

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На днях девушка показала поклонникам, как выглядит за несколько недель до родов. На своей странице в Instagram Бабкина продемонстрировала округлившийся живот в черном платье. Снимок был сделан во время семейного отдыха. На фото звезда позирует на берегу реки.

“Сделано с любовью“, - лаконично подписала кадр Снежана.

Подписчики оставили множество отзывов под фото, в которых пожелали звездной паре удачных родов.

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“Удачи в родах и Божечка пусть хранит“, “Ой, такая хорошенькая!!! Милашка“, “Найкращих ПОБАЖАНЬ!!!“, “Очень рада за вас.Вы такие открытые,только после родов не выставляйте малыша на всеобщее обозрение.Люди есть разные.СЧАСТЬЯ вашей семье“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Снежана Бабкина рассекретила, где будет рожать третьего ребенка.