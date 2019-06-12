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"Горячая штучка": Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

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Светская львица показала фанам очередной откровенный кадр.
"Горячая штучка": Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
"Горячая штучка": Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу, светская львица и модель Ким Кардашьян не устает радовать поклонников откровенными снимками.

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Так, на своей странице в Instagaram знаменитость разместила фото, которое было сделано во время отдыха. На свежем снимке Ким позирует в купальнике со змеиным принтом, стоя в бассейне.

Пляжный наряд отлично подчеркнув пышные формы Кардашьян. Публикацию звезда решила оставить без подписи, лишь добавила эмоджи в виде солнца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Подписчикам Кардашьян понравилась новая фотография девушки. За сутки снимок собрал более 3,3 миллиона лайков.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona.bigmir.net

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