"Горячая штучка": Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини

Светская львица показала фанам очередной откровенный кадр.

Звезда американского реалити-шоу, светская львица и модель Ким Кардашьян не устает радовать поклонников откровенными снимками.

Читай также: Кайли Дженнер раскритиковали за вечеринку в костюмах из известного сериала

Так, на своей странице в Instagaram знаменитость разместила фото, которое было сделано во время отдыха. На свежем снимке Ким позирует в купальнике со змеиным принтом, стоя в бассейне.

Пляжный наряд отлично подчеркнув пышные формы Кардашьян. Публикацию звезда решила оставить без подписи, лишь добавила эмоджи в виде солнца.

Подписчикам Кардашьян понравилась новая фотография девушки. За сутки снимок собрал более 3,3 миллиона лайков.

Напомним, ранее Ким Кардашьян впервые показала лицо четвертого ребенка.