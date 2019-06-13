Ведущая станцевала вместе с девушкой-танцовщицей .

"Мечтала стать звездой Болливуда": Тодоренко забавно исполнила индийский танец instagram.com/reginatodorenko/

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Ведущая Регина Тодоренко, которая любит радовать фанатов забавными постами и видео в соцсетях - поделилась записью своего танца. В Инстаграм Регина добавила ролик, в котором танцует с девочкой-индуской - под индийскую музыку. Во время исполнения танца ведущая забавно кривляется.

Танец на кастинг в Болливуд

Мечтала стать звездой Болливуда❤️- написала Тодоренко.

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Подписчики прокомментировали видео, отметив, что Тодоренко еще не научилась двигаться в такт с такой музыкой.

Несколько раз пересмотрела😂 Регина-зажигалка🔥👍👍👍

Людмила Прокофьевна где вы набрались этой пошлости😂

Аааа... Регина ну ты чего, как коряга😂💋

У тебя обработка африканская вышла 😅

Ты бы точно прошла 🔥🔥🔥🔥 очень чувственно и по-настоящему 😜♥️

Регина все извращенно делает: движения. На европейский манер, - отметили фолловеры.

​Ранее мы писали, что Регина Тодоренко примеряла свадебные платья.