"Мечтала стать звездой Болливуда": Тодоренко забавно исполнила индийский танец
Ведущая станцевала вместе с девушкой-танцовщицей .
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Ведущая Регина Тодоренко, которая любит радовать фанатов забавными постами и видео в соцсетях - поделилась записью своего танца. В Инстаграм Регина добавила ролик, в котором танцует с девочкой-индуской - под индийскую музыку. Во время исполнения танца ведущая забавно кривляется.
Танец на кастинг в Болливуд
Мечтала стать звездой Болливуда❤️- написала Тодоренко.
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Подписчики прокомментировали видео, отметив, что Тодоренко еще не научилась двигаться в такт с такой музыкой.
- Несколько раз пересмотрела😂 Регина-зажигалка🔥👍👍👍
- Людмила Прокофьевна где вы набрались этой пошлости😂
- Аааа... Регина ну ты чего, как коряга😂💋
- У тебя обработка африканская вышла 😅
- Ты бы точно прошла 🔥🔥🔥🔥 очень чувственно и по-настоящему 😜♥️
- Регина все извращенно делает: движения. На европейский манер, - отметили фолловеры.
Ранее мы писали, что Регина Тодоренко примеряла свадебные платья.
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