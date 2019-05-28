Соблазнительная плюс-сайз модель позировала в ярком бикини
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Сексапильная модель plus-size, 31-летняя Эшли Грэм поделилась соблазнительным снимком в купальнике. На своей странице в Instagram Грэм опубликовала фото в необычном бикини - на модели был топ с цветочным принтом и желтые стринги.
На ней было крошечные бикини-стринги с желтым цветочным принтом, - подписала фото Грэм.
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К слову, фигуристая Эшли Грэм регулярно публикует в соцсетях мотивационные посты для девушек, неуверенных в себе из-за лишнего веса. Эшли призывает женщин любить свое тело и чувствовать себя красивыми и соблазнительными.
Недавно Эшли выложила еще одно фото в купальнике - на этот раз на красотке был голубой комплект.
Ранее мы писали, что Вера Брежнева похвасталась хулиганским образом - в бикини и косухе.
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