Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы во всей красе .

Соблазнительная плюс-сайз модель позировала в ярком бикини instagram.com/ashleygraham

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Сексапильная модель plus-size, 31-летняя Эшли Грэм поделилась соблазнительным снимком в купальнике. На своей странице в Instagram Грэм опубликовала фото в необычном бикини - на модели был топ с цветочным принтом и желтые стринги.

На ней было крошечные бикини-стринги с желтым цветочным принтом, - подписала фото Грэм.

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К слову, фигуристая Эшли Грэм регулярно публикует в соцсетях мотивационные посты для девушек, неуверенных в себе из-за лишнего веса. Эшли призывает женщин любить свое тело и чувствовать себя красивыми и соблазнительными.

Недавно Эшли выложила еще одно фото в купальнике - на этот раз на красотке был голубой комплект.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева похвасталась хулиганским образом - в бикини и косухе.