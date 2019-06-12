На снимке в Инстаграм артист стоит с девушкой в свадебном платье.

А как же Лорак?: В Сеть просочились фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева instagram.com/lazarevsergey

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Российского певца Сергея Лазарева, которому в Сети приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, подловили возле свадебной арки с девушкой в подвенечном платье. Снимок опубликовала в Инстаграм некая Клара Гавриловна.

Сергей Лазарев на фото - в строгом черном костюме, а девушка-брюнетка в полупрозрачном белом платье.

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Вокруг фото в Сети сразу стали строится различные предположения. Пользователи, которые поверили в свадьбу Лазарева, отмечают, что его невеста - израильская модель. Также всплыли слухи о 8-месячной дочке Лазарева, которую он, вроде бы, скрывает от общественности. Однако, некоторые пользователи сети отметили, что фото может оказаться всего лишь кадром нового клипа артиста.

Сергей Лазарев пока не прокомментировал “свадебный“ снимок.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев засветился на видео с Ани Лорак.