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Слава из "НеАнгелов" отреагировала на слова мужа о разводе забавными мемами

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Певица старается не портить настроение себе и поднимает его другим.

Слава из
Слава из "НеАнгелов" отреагировала на слова мужа о разводе забавными мемами
instagram.com/babaslavka

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Участница коллектива “НеАнгелы“ Слава Каминская, о разводе которой с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, слало известно на прошлой неделе, добавила сегодня, 13 июня, в Инстаграм-сториз забавные мемы. Судя по тематике - картинки касаются темы развода и заявления ее мужа, которое он сделал вчера в соцсетях. Вчера Эдгар Каминский написал в Инстаграм комментарий, почему решил подать на развод, отметив, что эта попытка уже не первая. В частности, Эдгар отметил, что устал. Так, в одной из картинок Слава обыграла эти слова - написав “Я устал я мухо-жук“.

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Вторая картинка касалась отношений и компромиссов.

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К слову, заседания суда по бракоразводному процессу Каминских должно было состояться вчера, 12 апреля - однако супруги на него не явились, попросив время для урегулирования ситуации мирным путем. Заседание перенесли на 1 июля.

Супруги в браке с 2014-го. В том же году у них родился первенец - Леонард, а через год - дочь Лаура. 

Ранее мы писали, что Слава из “НеАнгелов“ умилила снимком мужа с дочерью. 

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Теги: Слава Каминская, Эдгар Каминкий, развод
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Источник: ivona bigmir)net

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