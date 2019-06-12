"Мой главный мотиватор": Никита Добрынин показал "спортивное фото" с возлюбленной

Главный герой 9 сезона "Холостяка" Никита Добрынин поделился новым фото с победительницей шоу.

Известный ведущий и участник “Холостяка-9“ Никита Добрынин порадовал фанов свежим кадром со своей возлюбленной, победительницей шоу Дарией Квитковой.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал фото, на котором он и Даша стоят в обнимку в спортзале после тренировки. На снимке Добрынин позирует в черной футболке и темных шортах, а Квиткова одета в серый топ и черные шорты.

В подписи к фотографии ведущий в очередной раз признался в чувствах своей девушке, а также назвал ее своим главным мотиватором.

“Ради тебя хоть 300 выпадов, хоть питание 7 раз в день. Спасибо, мой главный мотиватор“, - написал Никита Добрынин.

Поклонники принялись активно обсуждать новый снимок пары.

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“Ну треба ж бути такою гармонійною парою) ви мега позитивні)))“, “Такі класні,просто неймовірні. Щастя вам“, “Может хоть у одного “холостяка“ дело дойдёт до свадьбы“, “Очень круто смотритесь)берегите вообще счастье и ваши горячие, искренние сердца“, “Я радію за вас так, як мама радіє за своїх дітей!“, “Бусінки. Нікіта бажаю вам завжди щиро отак виглядати щасливим! Привіт,з Франківська“, “Ви найкращі. Так тримати“, “Берегите друг - друга и цените...“, “Это вы, ваша пара, главный мотиватор, ваш пример, ваши отношения -глоток свежего воздуха, вера в чувства, вера в сказку, вера в отношения. Любим вас. Всех благ и продолжения романа)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее победительница “Холостяка 9“ показала любимое фото с Добрыниным.