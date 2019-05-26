Певица Дуа Липа показала, как выглядела в детстве
Известная британская исполнительница Дуа Липа поделилась с подписчиками своими детскими снимками. Таким образом артистка решила доказала хейтерам, что она не делала пластических операций.
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Архивные фотографии знаменитость разместила на своей официальной странице в Instagram. Отметим, что ранее девушка уже публиковала детский кадр, чем нарвалась на критику в Сети. Некоторые подписчики заявили в комментариях, что Дуа Липа увеличила себе губы на архивном снимке в фотошопе.
Теперь звезда решила выставить в Сети целую серию детских фотографий, чтобы показать форму ее губ.
“Для людей, которые говорят, что я фотошоплю свои детские снимки, чтобы мои губы выглядели больше! Не могу поверить, что я должна защищаться“, – написала в подписи к публикации Дуа Липа.
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