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Певица Дуа Липа показала, как выглядела в детстве

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Певица Дуа Липа решила с помощью детских снимков доказать хейтерам, что никогда не делала пластику.
Певица Дуа Липа показала, как выглядела в детстве
Певица Дуа Липа показала, как выглядела в детстве
Getty images

Известная британская исполнительница Дуа Липа поделилась с подписчиками своими детскими снимками. Таким образом артистка решила доказала хейтерам, что она не делала пластических операций.

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Архивные фотографии знаменитость разместила на своей официальной странице в Instagram. Отметим, что ранее девушка уже публиковала детский кадр, чем нарвалась на критику в Сети. Некоторые подписчики заявили в комментариях, что Дуа Липа увеличила себе губы на архивном снимке в фотошопе.

Теперь звезда решила выставить в Сети целую серию детских фотографий, чтобы показать форму ее губ.

“Для людей, которые говорят, что я фотошоплю свои детские снимки, чтобы мои губы выглядели больше! Не могу поверить, что я должна защищаться“, – написала в подписи к публикации Дуа Липа.

Напомним, ранее мы писали, какие иностранные звезды носят бренды украинских дизайнеров.

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Теги: Дуа Липа
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Источник: ivona.bigmir.net

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