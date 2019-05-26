Певица поделилась снимком с концерта.

Чувственно и горячо: Джей Ло в тигровом боди покорила Сеть instagram.com/jlo

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Певица Дженнифер Лопес, которая рассказала, как называет своего жениха, поделилась горячим фото со своего концерта. Яркий и очень атмосферный снимок звезда добавила в Инстаграм. На нем - артистка позирует о откровенном тигровом боди и легкой накидке. Поза артистки тоже получилась очень сексуальной - она сидит на декоративном сценическом элементе, забросив голову назад и упираясь сзади руками. Поклонники Дже Ло отметили, что снимок вышел очень чувственным и горячим. За несколько часов фото собрало больше 450 тыс. лайков.

К слову, Джей Ло находится в прекрасной физической форме - и регулярно делится селфи из спортзала.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес очаровала Сеть элегантным образом.