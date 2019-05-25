"Полюбуйтесь на камень": Хайди Клум похвасталась украшением в куртке на голое тело
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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая 46-летняя Хайди Клум, которая обожает эпатировать публику, выставила довольно откровенное фото. В Инстаграм звезда добавила снимок в куртке на голое тело. На шее у модели на длинной цепочке висит массивное украшение.
Только полюбуйтесь на этот камень, такой огромный, - подписала снимок Клум.
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Стоит отметить, что Хайди никогда не обделена вниманием публики и прессы - чего только стоит ее роман и последующая помолвка с музыкантом Томом Каулитцем, который на 16 лет младше. Влюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях и всегда удостаиваются подчеркнутого внимания общественности.
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