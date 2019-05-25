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"Полюбуйтесь на камень": Хайди Клум похвасталась украшением в куртке на голое тело

Комментариев: 2
Супермодель эпатировала откровенным образом.

"Полюбуйтесь на камень": Хайди Клум похвасталась украшением в куртке на голое тело
instagram.com/heidiklum

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Немецкая супермодель, актриса и телеведущая 46-летняя Хайди Клум, которая обожает эпатировать публику, выставила довольно откровенное фото. В Инстаграм звезда добавила снимок в куртке на голое тело.  На шее у модели на длинной цепочке висит массивное украшение.

Только полюбуйтесь на этот камень, такой огромный, - подписала снимок Клум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wow look at that HUGE 💎😳

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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Стоит отметить, что Хайди никогда не обделена вниманием публики и прессы - чего только стоит ее роман и последующая помолвка с музыкантом Томом Каулитцем, который на 16 лет младше. Влюбленные часто появляются вместе на светских мероприятиях и всегда удостаиваются подчеркнутого внимания общественности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show Time @tokiohotel BERLIN ❤️

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Ранее мы писали, что Вера Брежнева позировала в монокини и косухе.

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Теги: Хайди Клум, откровенные фото
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 16:46
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гость
И тебе в жопу! И причём тут что ты русский? Подпишись петенька 2.
pусский  (аноним)  13.06.2019, 16:42
Оценка:  0
pусский
Огромный камень надо засовывать в огромную пиздy! Там интересно! Гы-гы-гы!
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