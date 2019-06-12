Ната Жижченко является внучкой известного мастера фольклорных музыкальных инструментов.

Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки instagram.com/onukaofficial

Вокалистка популярной украинской электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко редко делиться кадрами с семейного архива в соцсетях. Но на днях артистка показала близкого человека, благодаря которому Ната и решила заняться музыкальной карьерой.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала старый снимок, на котором запечатлен ее дедушка Александр Шленчик. На архивном фото мужчина позирует в вышиванке на фоне различных музыкальных инструментов.

“Так подобається це фото! Дідусь“, - лаконично подписала снимок Ната Жижченко.

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Александр Шленчик был одним из самых известных мастеров фольклорных музыкальных инструментов Украины. Солистка ONUKA неоднократно рассказывала, что именно дедушка сделал ей первую сопилку и научил на ней играть.

Отметим, что название проекта ONUKA (укр. Онука, рос. Внучка) - это дань уважения к выдающемуся дедушке Жижченко.

Напомним, ранее вокалистка ONUKA показала свадебное фото с Филатовым.