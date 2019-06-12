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Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки

Комментариев: 2
Ната Жижченко является внучкой известного мастера фольклорных музыкальных инструментов.
Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки
Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки
Солистка ONUKA показала редкое фото своего дедушки instagram.com/onukaofficial

Вокалистка популярной украинской электро-фолк-группы ONUKA Ната Жижченко редко делиться кадрами с семейного архива в соцсетях. Но на днях артистка показала близкого человека, благодаря которому Ната и решила заняться музыкальной карьерой.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала старый снимок, на котором запечатлен ее дедушка Александр Шленчик. На архивном фото мужчина позирует в вышиванке на фоне различных музыкальных инструментов.

“Так подобається це фото! Дідусь“, - лаконично подписала снимок Ната Жижченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так подобається це фото! ❤️ Дідусь.

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

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Александр Шленчик был одним из самых известных мастеров фольклорных музыкальных инструментов Украины. Солистка ONUKA неоднократно рассказывала, что именно дедушка сделал ей первую сопилку и научил на ней играть.

Отметим, что название проекта ONUKA (укр. Онука, рос. Внучка) - это дань уважения к выдающемуся дедушке Жижченко.

Напомним, ранее вокалистка ONUKA показала свадебное фото с Филатовым.

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Теги: Ната Жижченко, Александр Шленчик, ONUKA
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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trgvm1    13.06.2019, 14:31
Оценка:  0
trgvm1
а бабушки
гость  (аноним)  13.06.2019, 14:20
Оценка:  0
гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А!!!
НАМЕДНИ, ОКУРОК ВЫСРАЛ, ЧТО ОН ВОССТАНОВИТ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ!
ЭТО ЧТО, ЕЩЕ 350 ЛЕТ ЕБ...АТЬСЯ С КАЦАПСКИМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВЫБЛЯДКАМИ?
ВОТ МРАЗЬ, ВОТ ПАСКУДА! НЕ-Е-Е-ЕТ КАЦАПЫ, ТЕПЕРИЧА ЕБ...ИТЕСЬ САМИ
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