Ольга Фреймут поразила откровенным нарядом.

"Сначала действуй!": Фреймут позировала в модном топе, похожем на исподнее instagram.com/freimutolia

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Ведущая Ольга Фреймут, которая любит давать советы и размещать мотивационные цитаты в соцсетях, поразила новым постом в Инстаграм. Фреймут опубликовала отрывок из книги “Все увидишь, когда притормозишь“ философа Генима Сунима. Вместе с текстом ведущая выставила снимок, на котором сидит за рулем машины, одетая в бледно-розовые брюки и расстегнутый пиджак - из-под него виден светлый топ-бюстье.

Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения - сначала вспомни о ее именины. Если хочешь, чтобы мужчина написал тебе сообщение - сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор - сначала выключи свой телевизор.

Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуй, - процитировала философа Ольга.

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Подписчики раскритиковали фото Ольги, отметив, что такая “откровенность“ - не к месту.

Мне нравится когда Оля, в интелегентном стиле одета, красивые длинные платья или костюм без откровенностей... Это именно ее изюминка и то чего не хватает в нынешней женщине

Оля, щось фото не дуже... Ви така замучена на обличчі, надто бліда, як і усі фарби на фото

Мысли с фото не совпадают

Неожиданно увидеть вас в таком образе

Наверное ракурс не правильный, Оль, Вы на этом фото, старее выглядите.... - написали в Сети.

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