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"Сначала действуй!": Фреймут позировала в модном топе, похожем на исподнее

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Ольга Фреймут поразила откровенным нарядом.

"Сначала действуй!": Фреймут позировала в модном топе, похожем на исподнее
instagram.com/freimutolia

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Ведущая Ольга Фреймут, которая любит давать советы и размещать мотивационные цитаты в соцсетях, поразила новым постом в Инстаграм. Фреймут опубликовала отрывок из книги “Все увидишь, когда притормозишь“ философа Генима Сунима. Вместе с текстом ведущая выставила снимок, на котором сидит за рулем машины, одетая в бледно-розовые брюки и расстегнутый пиджак - из-под него виден светлый топ-бюстье.

Если хочешь, чтобы подруга помнила о твоем дне рождения - сначала вспомни о ее именины. Если хочешь, чтобы мужчина написал тебе сообщение - сначала напиши ему сама. Если хочешь, чтобы дети меньше смотрели телевизор - сначала выключи свой телевизор.
Не просто жди, чтобы произошло то, чего хочешь. Сначала действуй, - процитировала философа Ольга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Якщо хочеш, аби подруга пам’ятала про твій день народження – спершу згадай про її іменини. Якщо хочеш, аби чоловік написав тобі повідомлення – спершу напиши йому сама. Якщо хочеш, щоб діти менше дивились телевізор – спершу вимкни свій телевізор. Не просто чекай, аби сталося те, чого хочеш. Спершу дій.» Генім Сунім - найвідоміший філософ соціальних мереж, книга «Усе побачиш, коли пригальмуєш». @snowdrop_publishing фото @sashasamsonova

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

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Подписчики раскритиковали фото Ольги, отметив, что такая “откровенность“ - не к месту.

  • Мне нравится когда Оля, в интелегентном стиле одета, красивые длинные платья или костюм без откровенностей... Это именно ее изюминка и то чего не хватает в нынешней женщине
  • Оля, щось фото не дуже... Ви така замучена на обличчі, надто бліда, як і усі фарби на фото
  • Мысли с фото не совпадают
  • Неожиданно увидеть вас в таком образе
  • Наверное ракурс не правильный, Оль, Вы на этом фото, старее выглядите.... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поразила поклонников неожиданным образом.

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Теги: Ольга Фреймут, критика, наряды ведущих
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Источник: IVONA bigmir)net

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