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"Фигура, как у модели": Леся Никитюк восхитила Сеть стройными ногами

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Телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым нарядом в соцсети.
"Фигура, как у модели": Леся Никитюк восхитила Сеть стройными ногами
"Фигура, как у модели": Леся Никитюк восхитила Сеть стройными ногами
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк часто радует подписчиков яркими образами со съемок шоу.

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Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала новую фотографию, на которой появилась в темном платье-пиджаки с рисунком рыбок и черных туфлях от Dior. Короткий наряд идеально подчеркнул стройные ноги Никитюк.

“Waiting for лайк“, - лаконично подписала новый кадр ведущая.

Поклонникам Леси понравились ее длинные ножки. А вот образ телезвезды фолловеры полностью раскритиковали в комментариях.

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“Круто,Леся! Ноги нереально классные тут!:-)“, “Іванівна, тобі не йде взуття. Кроси може“, “Ноги до небес“,“Платье? Или шорты забыли одеть“, “У вас фигура прям как у модели почему бы вам не стать и моделью“, “Шикарная, но туфли - ужас“, “Я й не знав, що Лесі Іванівни такі довгі ноги!!“, “Леся, что с каблуками?“, “Бесконечные ноги“, “Ноги Леси - как отдельный вид искусства“, “Дівчинка ти просто бомбезно виглядаєш...“, “Какие... классные... ножки))“, “В якої баби тухлі стиріла?“, “Туфли кошмар“, - написали подписчики Никитюк.

Напомним, ранее Сергей Притула засветился в объятиях Леси Никитюк.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.06.2019, 13:21
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гость
ХА-ХА-ХА-ХА-А-А-А-А-А!!!
НАМЕДНИ, ОКУРОК ВЫСРАЛ, ЧТО ОН ВОССТАНОВИТ ОТНОШЕНИЯ УКРАИНСКИМ НАРОДОМ!
ЭТО ЧТО, ЕЩЕ 350 ЛЕТ ЕБ...АТЬСЯ С КАЦАПСКИМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ВЫБЛЯДКАМИ?
ВОТ МРАЗЬ, ВОТ ПАСКУДА! НЕ-Е-Е-ЕТ КАЦАПЫ, ТЕПЕРИЧА ЕБ...ИТЕСЬ САМИ
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