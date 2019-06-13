Жена Сергея Рыбалки родила сегодня двоих мальчиков .

В семье депутата-радикала Рыбалки родилась двойня - как назвали детей facebook.com/anastasia.vladimirovna.7

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Сегодня, 13 июня, у нардепа из “Радикальной партии“ Сергей Рыбалки и его жены Анастасии Байбородиной родилась двойня. Об этом счастливый отец сообщил на своей странице в Facebook, отметив, что дети - мальчики.

Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родились двое казаков! Любимая, спасибо тебе безмерное за это невероятное счастье“, - написал Рыбалка.

К посту Рыбалка добавил фотографию жены на последних сроках беременности. Анастасия запечатлена в купальнике и парео - и на снимке полностью видео округлый животик.

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Анастасия также написала пост в ФБ, из которого ясно, что мальчиков назвали Остап и Тимур.

13.06.19 у нашій родині сьогодні біля третьої ночі стало на двох (поки що міні 😂) чоловіків більше! Дякую, Коханий Сергей Рыбалка , що Ти завжди поруч. Твої сини Остап і Тимур та разом з ними я, будемо дарувати тобі радість! Це щастя бути батьками. А наші діти завжди житимуть у любові. Love you, my boys! - написала счастливая мать.

Отметим, что у Сергея Рыбалки есть еще один ребенок от первого брака - дочь Роксолана. У Анастасии Байбородиной - это первенцы.

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