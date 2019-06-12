"Приблатненная Лобода": Певица поразила поклонников необычным образом
Светлана Лобода сфотографировалась в купальнике и спортивном костюме .
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Певица Светлана Лобода, которая недавно выпустила яркий клип на песню “Пуля-дура“, не устает удивлять поклонников необычными образами. Так, в Инстаграм артистка выставила фото в купальнике и спортивном костюме леопардовой расцветки. Пикантности образу добавили блестящие шлепанцы и поза певицы - она сидит на корточках.
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Фолловеры активно прокомментировали фото - и отметили, что Светлана похожа на гопника.
- Света, ты как гопник👏👏👏
- Ваш style сводит меня с ума 😍🔥
- Ох Света ! Любишь же ты дразнить !😃
- Леди-гопник
- Плечам тоже надо загорать, умница 😉❤️
- Приблатнённая Лобода 😁
- Какие классная🤤очки-топчик🔥
- А девочка созрела ой созрела держите меня семеро, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.
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