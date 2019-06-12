Светлана Лобода сфотографировалась в купальнике и спортивном костюме .

"Приблатненная Лобода": Певица поразила поклонников необычным образом instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая недавно выпустила яркий клип на песню “Пуля-дура“, не устает удивлять поклонников необычными образами. Так, в Инстаграм артистка выставила фото в купальнике и спортивном костюме леопардовой расцветки. Пикантности образу добавили блестящие шлепанцы и поза певицы - она сидит на корточках.

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Фолловеры активно прокомментировали фото - и отметили, что Светлана похожа на гопника.

Света, ты как гопник👏👏👏

Ваш style сводит меня с ума 😍🔥

Ох Света ! Любишь же ты дразнить !😃

Леди-гопник

Плечам тоже надо загорать, умница 😉❤️

Приблатнённая Лобода 😁

Какие классная🤤очки-топчик🔥

А девочка созрела ой созрела держите меня семеро, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.