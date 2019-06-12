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"Приблатненная Лобода": Певица поразила поклонников необычным образом

Комментариев: 1
Светлана Лобода сфотографировалась в купальнике и спортивном костюме .

"Приблатненная Лобода": Певица поразила поклонников необычным образом
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая недавно выпустила яркий клип на песню “Пуля-дура“, не устает удивлять поклонников необычными образами. Так, в Инстаграм артистка выставила фото в купальнике и спортивном костюме леопардовой расцветки. Пикантности образу добавили блестящие шлепанцы и поза певицы - она сидит на корточках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunset⚡️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Фолловеры активно прокомментировали фото - и отметили, что Светлана похожа на гопника.

  • Света, ты как гопник👏👏👏
  • Ваш style сводит меня с ума 😍🔥
  • Ох Света ! Любишь же ты дразнить !😃
  • Леди-гопник
  • Плечам тоже надо загорать, умница 😉❤️
  • Приблатнённая Лобода 😁
  • Какие классная🤤очки-топчик🔥
  • А девочка созрела ой созрела держите меня семеро, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала годовалую дочку Тильду.

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Теги: Светлана Лобода, образы звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Zorro-Gerda-50    13.06.2019, 12:04
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