Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Папа года": Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду

Комментариев: 1
Телеведущий Юрий Горбунов стал "Папой года 2019".
"Папа года": Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду
"Папа года": Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду
instagram.com/gorbunovyuriy

Популярный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов похвастался радостной новостью. Артист получил престижную награду “Папа года“.

Читай также: Звезда фильма “Скажене весілля“ побрился налысо ради роли в “Великих Вуйках“

Об этом знаменитость рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Юрий опубликовал несколько снимков, на которых позирует со статуэткой в руках. На втором снимке к “папе года“ присоединилась его жена, ведущая Катя Осадчая.

На свежих кадрах Горбунов запечатлен в белой рубашке, а его супруга в легком трехцветном платье. В подписи к публикации ведущий признался, что обязан победе своей возлюбленной Кате Осадчей.

“Ну ось! я “Тато року“! Це дуже приємно і відповідально!! Я дякую всім за підтримку, всім хто голосував, моєму рідному 1+1 і звичайно - своїй дружині!! Без тебе, Катерино, нічого б не було!!!“, - трогательно поблагодарил супругу Юрий Горбунов.

Отметим, что Горбунов и Осадчая воспитывают 2-летнего сына Ивана. Также у Кати есть сын от первого брака с политиком Олегом Полищуком - 16-летний Илья.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности.

Поделись:
Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.06.2019, 11:40
Оценка:  0
гость
Сами напридумывали себе награды, сами себе раздали и сами ссуться от счастья гарячим кампотом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь