"Папа года": Юрий Горбунов поблагодарил жену за престижную награду

Телеведущий Юрий Горбунов стал "Папой года 2019".

Популярный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов похвастался радостной новостью. Артист получил престижную награду “Папа года“.

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Об этом знаменитость рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. Юрий опубликовал несколько снимков, на которых позирует со статуэткой в руках. На втором снимке к “папе года“ присоединилась его жена, ведущая Катя Осадчая.

На свежих кадрах Горбунов запечатлен в белой рубашке, а его супруга в легком трехцветном платье. В подписи к публикации ведущий признался, что обязан победе своей возлюбленной Кате Осадчей.

“Ну ось! я “Тато року“! Це дуже приємно і відповідально!! Я дякую всім за підтримку, всім хто голосував, моєму рідному 1+1 і звичайно - своїй дружині!! Без тебе, Катерино, нічого б не було!!!“, - трогательно поблагодарил супругу Юрий Горбунов.

Отметим, что Горбунов и Осадчая воспитывают 2-летнего сына Ивана. Также у Кати есть сын от первого брака с политиком Олегом Полищуком - 16-летний Илья.

Напомним, ранее Катя Осадчая впервые прокомментировала слухи о беременности.