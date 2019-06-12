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"Это мой Сашка": Алина Гросу впервые показала лицо мужа

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Украинская исполнительница Алина Гросу частично засветила лицо супруга.
"Это мой Сашка": Алина Гросу впервые показала лицо мужа
"Это мой Сашка": Алина Гросу впервые показала лицо мужа
instagram.com/alina_grosu

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая 1 июня вышла замуж, порадовала фанов новым снимком со своим супругом Александром. Фото было сделано еще до свадьбы во время поездки в Прагу, Чехия.

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Отметим, что пока что артистка ни разу не показывала поклонникам лицо своего мужа. Но на этот раз Алина впервые решилась частично засветить лицо возлюбленного.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала нежное фото, на котором Александр держит ее на руках. На новом кадре Гросу позирует в длинном платье с цветочным принтом и белых босоножках. 

“Чтоб любил и на руках носил, как говорят))) Я безумно боюсь высоты. И единственный человек, которому могу доверить своё тело на поднятие и всякие там кружения/ношения - это мой Сашка или комочек (дома я его только так называю))) Пы.сы. А вы боитесь когда вас поднимают?))))“, - подписала трогательный снимок Алина Гросу.

Поклонники оставили множество восторженных отзывов в комментариях под публикацией.

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“Ви очень красивая пара. Желаю вам много любви и счастья“, “Такая милая“, “Бозеее, заечкиии“, “Миииилая такая. Алиночка, как же я люблю тебя, ты такой прекрасный человечек. Ты самая лучшая на всем свете“, “Очень красивое фото!!обувь где покупали?)“, “На руках чтоб носил, это приятно!! Хорошо сказано и верно!“, - написали фанаты Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу откровенно рассказала о знакомстве со своим мужем.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.06.2019, 09:53
Оценка:  +1
гость
Километры куёв и вот наконец он САШКА, счасливая семья,любовь до гроба (нет) и тд и тп
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