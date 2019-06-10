Татьяна Литвинова решила отпраздновать день рождения в Париже
Звезде "МастерШефа" сегодня исполнилось 44 года.
Сегодня, 12 июня, кулинарный эксперт и судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова отмечает день рождения. Звезде исполнилось 44 года.
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Отпраздновать Татьяна решила в самом романтическом городе мира - в столице Франции Париже. Вместе с именинницей в путешествие отправилась ее подруга, финалистка сезона “Мастершефа“ Ольга Мартиновская.
Судя по снимках, опубликованных в Instagram Литвиновой, она уже посетила Диснейленд и Триумфальную арку.
Напомним, ранее Татьяна Литвинова показала трогательные снимки с мамой.
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