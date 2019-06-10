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Татьяна Литвинова решила отпраздновать день рождения в Париже

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Звезде "МастерШефа" сегодня исполнилось 44 года.
Татьяна Литвинова отправилась в Париж праздновать день рождения
Татьяна Литвинова отправилась в Париж праздновать день рождения
instagram.com/tanita_litvinova

Сегодня, 12 июня, кулинарный эксперт и судья шоу “МастерШеф“ Татьяна Литвинова отмечает день рождения. Звезде исполнилось 44 года.

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Отпраздновать Татьяна решила в самом романтическом городе мира - в столице Франции Париже. Вместе с именинницей в путешествие отправилась ее подруга, финалистка сезона “Мастершефа“ Ольга Мартиновская.

Судя по снимках, опубликованных в Instagram Литвиновой, она уже посетила Диснейленд и Триумфальную арку.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова показала трогательные снимки с мамой.

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Теги: Татьяна Литвинова, МастерШеф
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Источник: Ivona.bigmir.net

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