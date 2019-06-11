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"Королева": Дочь Елены Кравец покорила Сеть новым кадром

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Мария Кравец похвасталась стильным нарядом.
"Королева": Дочь Елены Кравец покорила Сеть новым кадром
"Королева": Дочь Елены Кравец покорила Сеть новым кадром
instagram.com/ma_kravets

Дочь актрисы студии “Квартал 95“ Елены Кравец, Мария часто радует поклонников новыми публикациями в Сети. 16-летняя красотка любит путешествовать, занимается танцами, а недавно еще и начала карьеру модели.

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На днях на своей странице в Instagram Маша похвасталась новым стильным луком. Девушка показала несколько свежих кадров с загородного косплекса под Киевом Queen Country Club.

На фото Кравец-младшая позирует на зеленой лужайке в темных джинсах, желтой рубашке, белом топе и розовых кроссовках.

“10.06.19“, - лаконично подписала фотографию Мария Кравец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.06.19🌞 photo by @dixnalazygirl ❤️

Допис, поширений Маша Кравец👩‍🎤 (@ma_kravets)

Подписчики оставили много восторженных комментариев под свежей публикацией девушки.

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“Королева“,“Малышка“, “Такие красивые фотографии“, “Красотка“, “Очень красивая“, “Хорошенькая“, ““Ваууу)“, Божественные джинсы“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Елена Кравец покорила фанов пляжным фото.

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Теги: Маша Кравец, Елена Кравец
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Источник: Ivona.bigmir.net

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