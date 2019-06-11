"Королева": Дочь Елены Кравец покорила Сеть новым кадром
Дочь актрисы студии “Квартал 95“ Елены Кравец, Мария часто радует поклонников новыми публикациями в Сети. 16-летняя красотка любит путешествовать, занимается танцами, а недавно еще и начала карьеру модели.
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На днях на своей странице в Instagram Маша похвасталась новым стильным луком. Девушка показала несколько свежих кадров с загородного косплекса под Киевом Queen Country Club.
На фото Кравец-младшая позирует на зеленой лужайке в темных джинсах, желтой рубашке, белом топе и розовых кроссовках.
“10.06.19“, - лаконично подписала фотографию Мария Кравец.
Подписчики оставили много восторженных комментариев под свежей публикацией девушки.
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“Королева“,“Малышка“, “Такие красивые фотографии“, “Красотка“, “Очень красивая“, “Хорошенькая“, ““Ваууу)“, Божественные джинсы“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Елена Кравец покорила фанов пляжным фото.
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