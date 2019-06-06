В Сети разгорелся скандал вокруг снимка девушки с обнаженными ягодицами.

Сценарист сериала "Чернобыль" попросил туристов не делать в Припяти откровенных фото ivona.bigmir.net

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Пользователи соцсетей, которые посещают Зону отчуждения и делают там откровенные снимки, столкнулись со шквалом критики в Сети. Такое подчеркнутое внимание к Чернобылю вызвала недавняя премьера телесериала HBO. Об этом пишет Униан, ссылаясь на The Independent.

Под хэштегом #Chernobyl в Инстаграм появилось множество снимков, сделанных на фоне заброшенных домов, на которых люди смеются или просто-напросто дурачатся. Одной из любимых локаций стало чернобыльское чертово колесо, а также знак с названием города.

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Многие пользователи Сеть возмутились таким фото, отметив, что в местах страшной трагедии, произошедшей в 1986-м - они просто неуместны.

Если посмотреть на фото с локацией Чернобыль в Instagram, можно найти такого рода контент, - написал в Twitter пользователь Lettipop, добавив снимки, на которых блондинка позирует возле ржавого качели, а человек перед чертовым колесом задрал ногу.

Не знаю как вы, но я когда вижу такие места, не могу прекратить плакать несколько дней. Не знаю даже, как вы смогли сделать такие фото, - добавил еще один пользователь.

Острое обсуждение вызвало фото обнаженной девушки, которое добавил nz.nik, обозначив, что оно сделано в Припяти.

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Снимок вызвал шквал критики. Пользователи отметили, что такого рода фото - крайнее неуважение к людям, отдавшим жизни после аварии на ЧАЕС и ко всем пострадавшим от радиации.

Люди умерли там очень страшной смертью. Проявления немного уважения, - написала пользователь Anna Taylor.

На скандал с пользователями Instagram отреагировал и сценарист сериала “Чернобыль“ от HBO Крэйг Мазин.

Замечательно, что #ChernobylHBO дал толчок волны туризма в зону отчуждения. Но да, я видел, какие фото распространяются. Если посещаете место, помните, что там произошла страшная трагедия. Обращайтесь с уважением ко всем, кто пострадал и принес жертву, - цитирует его слова The Guardian.

Ранее мы писали, что сериал Чернобыль обошел по популярности “Игру престолов“.