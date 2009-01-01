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Майли Сайрус поздравила мужа с десятой годовщиной отношений

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали свои отношения еще в 2009 году.
Майли Сайрус поздравила мужа с десятой годовщиной отношений
Майли Сайрус поздравила мужа с десятой годовщиной отношений
instagram.com/mileycyrus

Эпатажная американская исполнительница и актриса Майли Сайрус, которая в декабре 2018 года стала женой актера Лиама Хемсворта, поздравила супруга с десятой годовщиной отношений.

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В своих Instagram-Stories певица опубликовала несколько совместных кадров с возлюбленным. Так, к первому снимку Майли добавила романтическую подпись.

“С 10 годовщиной, любовь моя! Приятно видеть, что мы такие же дураки, как и в 2009 году! Некоторые вещи никогда не меняются... Я надеюсь, что твои чувства ко мне - одна из таких вещей. Искренне твоя“, – написала Сайрус.

Инстаграм Майли Сайрус
Инстаграм Майли Сайрус
Скриншот

Позже артистка опубликовала еще два снимка, которые были сделаны во время съемок фильма “Последняя песня“, где пара сыграла главные роли. Именно после съемок киноленты в июне 2009 года Майли и Лиам начали встречаться.

Инстаграм Майли Сайрус
Инстаграм Майли Сайрус
Скриншот

Инстаграм Майли Сайрус
Инстаграм Майли Сайрус
Скриншот

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Отметим, что впервые пара объявила о помолвке 31 мая 2012 года, но уже спустя год Сайрус и Хемсворт расстались. В январе 2016 года певица и актер возобновили отношения. И спустя 2 года, 23 декабря 2018-го они наконец-то поженились.

Напомним, ранее Майли Сайрус взорвала Сеть пикантными кадрами в черном белье.

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Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт
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Источник: ivona.bigmir.net

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