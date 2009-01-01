Майли Сайрус поздравила мужа с десятой годовщиной отношений

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали свои отношения еще в 2009 году.

Эпатажная американская исполнительница и актриса Майли Сайрус, которая в декабре 2018 года стала женой актера Лиама Хемсворта, поздравила супруга с десятой годовщиной отношений.

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В своих Instagram-Stories певица опубликовала несколько совместных кадров с возлюбленным. Так, к первому снимку Майли добавила романтическую подпись.

“С 10 годовщиной, любовь моя! Приятно видеть, что мы такие же дураки, как и в 2009 году! Некоторые вещи никогда не меняются... Я надеюсь, что твои чувства ко мне - одна из таких вещей. Искренне твоя“, – написала Сайрус.

Инстаграм Майли Сайрус Скриншот

Позже артистка опубликовала еще два снимка, которые были сделаны во время съемок фильма “Последняя песня“, где пара сыграла главные роли. Именно после съемок киноленты в июне 2009 года Майли и Лиам начали встречаться.

Инстаграм Майли Сайрус Скриншот

Инстаграм Майли Сайрус Скриншот

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Отметим, что впервые пара объявила о помолвке 31 мая 2012 года, но уже спустя год Сайрус и Хемсворт расстались. В январе 2016 года певица и актер возобновили отношения. И спустя 2 года, 23 декабря 2018-го они наконец-то поженились.

Напомним, ранее Майли Сайрус взорвала Сеть пикантными кадрами в черном белье.