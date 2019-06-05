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Фигуристая "Ангел" Victoria's Secret спасалась от жары в ванне со льдом

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Лаис Рибейро поделилась снимками в ярком купальнике.

Фигуристая
Фигуристая "Ангел" Victoria's Secret спасалась от жары в ванне со льдом
instagram.com/laisribeiro

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Эффектная бразильская топ-модель, которая является одним из "ангелов" бельевой компании Victoria's Secret - 28-летняя Лаис Рибейро показала, как справляется с жарой и усталостью.

В Инстаграм модель выставила снимок в ванне, до краев наполненной льдом. Купальник Лаис виден не полностью, однако верхняя его часть - это бандо сочно-розового цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro)

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К слову, Лаис Рибейро активно наполняет свои странички в соцсетях "летними" снимками. Так несколько дней назад она добавила яркое фото, сделанное для Vogue Spain. На нем “ангел“ позирует в черном слитном купальнике, с красной помадой на губах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@voguespain by @maltoni ❤️

Публикация от Lais Ribeiro (@laisribeiro)

Кроме того. модель похвасталась подводными путешествиями в Мексике. Отметим, что даже под водой ее фигура выглядит сногсшибательно.

Ранее мы писали, что Тина Кароль снялась в клипе обнаженной, прикрываясь легкой накидкой.

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Теги: Лаис Рибейро, модели, фото в купальнике
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Источник: ivona bigmir)net

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