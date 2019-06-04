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Александр Педан признался, с каким американским актером гулял возле Днепра

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Телеведущий Александр Педан забавно поздравил актера Хью Лори с днем рождения.
Александр Педан признался, с каким американским актером гулял возле Днепра
Александр Педан признался, с каким американским актером гулял возле Днепра
instagram.com/pedanos

Известный украинский телеведущий и блогер Александр Педан, который ранее делал пародии на снимки украинских и зарубежных звезд, придумал новую интересную фишку для своего Instagram.

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Артист решил публиковать забавные фотоколлажи со всемирно известными знаменитостями и таким образом поздравлять их с днем рождения. Так, на прошлой неделе он посвятил публикации именинникам Анджелине Джоли и Лиаму Нисону.

А теперь Педан решил поздравить с юбилеем популярного американского актера, звезду сериала “Доктор Хаус“ Хью Лори. 11 июня, ему исполнилось 60 лет.

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К забавному фото Александр придумал не менее смешную историю. Так, ведущий написал, что вместе с Лори когда-то гулял на берегу Днепра и ел с ним херсонские арбузы.

“Друуууже, з днем народження! @hughlaurie12. Ти дуже любиш наші херсонські кавуни, тому нехай це фото нагадує тобі про ті часи, коли ми сиділи на березі Дніпра, їли кавун, що стікав по підборідді, а потім йшли купатися! Класні часи були, скажи Г‘ю?)“, - написал Александр Педан.

Напомним, ранее Маша Ефросинина развеселила Сеть архивным фото с Педаном и Притулой.

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Теги: Александр Педан, Хью Лори
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.06.2019, 14:05
Оценка:  0
pусский
Хью Лори - гнойный пидрилла! Педан тоже!
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