Александр Педан признался, с каким американским актером гулял возле Днепра

Известный украинский телеведущий и блогер Александр Педан, который ранее делал пародии на снимки украинских и зарубежных звезд, придумал новую интересную фишку для своего Instagram.

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Артист решил публиковать забавные фотоколлажи со всемирно известными знаменитостями и таким образом поздравлять их с днем рождения. Так, на прошлой неделе он посвятил публикации именинникам Анджелине Джоли и Лиаму Нисону.

А теперь Педан решил поздравить с юбилеем популярного американского актера, звезду сериала “Доктор Хаус“ Хью Лори. 11 июня, ему исполнилось 60 лет.

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К забавному фото Александр придумал не менее смешную историю. Так, ведущий написал, что вместе с Лори когда-то гулял на берегу Днепра и ел с ним херсонские арбузы.

“Друуууже, з днем народження! @hughlaurie12. Ти дуже любиш наші херсонські кавуни, тому нехай це фото нагадує тобі про ті часи, коли ми сиділи на березі Дніпра, їли кавун, що стікав по підборідді, а потім йшли купатися! Класні часи були, скажи Г‘ю?)“, - написал Александр Педан.