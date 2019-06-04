Александр Педан признался, с каким американским актером гулял возле Днепра
Известный украинский телеведущий и блогер Александр Педан, который ранее делал пародии на снимки украинских и зарубежных звезд, придумал новую интересную фишку для своего Instagram.
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Артист решил публиковать забавные фотоколлажи со всемирно известными знаменитостями и таким образом поздравлять их с днем рождения. Так, на прошлой неделе он посвятил публикации именинникам Анджелине Джоли и Лиаму Нисону.
Анджеліна, ну з Днееем Народження ж тебе 😁😁😁 ⠀ Стільки років ми вже знайомі, це вже навіть більше ніж дружба 😘 ⠀ Шкода що не зможу бути присутнім на святкуванні твого др, але київський тортик передав 🤟🏻😁 ⠀ Давайте у коментарях привітаємо мою подружаню, відмічайте @angelinajolieofficial та пишіть #happybirthday ⠀
Сьогодні день народження у крутого актора Ліама Нісона, з яким я зіграв у трилері «Обережно, двері зачиняються». Знімали на вузловій станції у Жмеринці, Ліаму дуже сподобались пиріжки. Передаю тобі у Голівуд посилку з пиріжками з горохом, зустрічай 😁😁😁 Який ваш улюблений фільм з Ліамом Нісоном?
А теперь Педан решил поздравить с юбилеем популярного американского актера, звезду сериала “Доктор Хаус“ Хью Лори. 11 июня, ему исполнилось 60 лет.
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К забавному фото Александр придумал не менее смешную историю. Так, ведущий написал, что вместе с Лори когда-то гулял на берегу Днепра и ел с ним херсонские арбузы.
“Друуууже, з днем народження! @hughlaurie12. Ти дуже любиш наші херсонські кавуни, тому нехай це фото нагадує тобі про ті часи, коли ми сиділи на березі Дніпра, їли кавун, що стікав по підборідді, а потім йшли купатися! Класні часи були, скажи Г‘ю?)“, - написал Александр Педан.
Друуууже, з днем народження! @hughlaurie12 ⠀ Ти дуже любиш наші херсонські кавуни, тому нехай це фото нагадує тобі про ті часи, коли ми сиділи на березі Дніпра, їли кавун, що стікав по підборідді, а потім йшли купатися! Класні часи були, скажи Г‘ю?) ⠀ ⠀ Пиши у коментарях ХАУС, по буквам, щоб тебе не перебили, а я пролайкаю тих, кому це вдасться 😁 ⠀
Напомним, ранее Маша Ефросинина развеселила Сеть архивным фото с Педаном и Притулой.
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