"Леди в красном": Ольга Куриленко похвасталась ночной фотосессией

Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась кадрами с новой фотосессии.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко обожает делиться с поклонниками снимками со съемок фильмов, а также кадрами с различных фотосессий.

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Так, недавно на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена на улице ночью в роскошном красном платье с оголенными плечами.

На свежих снимках “девушка Бонда“ прилегла на капот серого ретро-автомобиля. На одном из фото в кадр попал неизвестный мужчина, который снимал актрису на свой телефон.

“На днях мы снимали ночью, и мне было весело на съемочной площадке“, - подписала публикацию Ольга Куриленко.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.