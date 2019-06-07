Артистка похвасталась стильным образом .

Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала похвасталась новыми яркими фото с отдыха в Марокко. В Инстаграм артистка выставила снимок в длинном белом платье-вышиванке - с красно-черным орнаментом. Под этнический наряд Джа обула белые кроссовки. Фото получилось необыкновенным - поскольку фоном стала ярко-голубая стена с висящими на ней ткаными ковриками.

Час вигуляти одну з улюблених вишиванок ❤️старими вулицями Шефшауена - написала Джа.

До этого артистка уже выставляла снимки из Марокко в необычном наряде - тогда на ней были тканые сарафан и шляпа.

Также Джа показала необычный купальник, в котором плавала в море.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, как выбирает себе одежду.