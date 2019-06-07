Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко
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Украинская певица Джамала похвасталась новыми яркими фото с отдыха в Марокко. В Инстаграм артистка выставила снимок в длинном белом платье-вышиванке - с красно-черным орнаментом. Под этнический наряд Джа обула белые кроссовки. Фото получилось необыкновенным - поскольку фоном стала ярко-голубая стена с висящими на ней ткаными ковриками.
Час вигуляти одну з улюблених вишиванок ❤️старими вулицями Шефшауена - написала Джа.
До этого артистка уже выставляла снимки из Марокко в необычном наряде - тогда на ней были тканые сарафан и шляпа.
Нарешті на місці! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Цього разу ми у сонячному Марокко ☀️🇲🇦. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Стомлені від перельоту, але водночас щасливі, бо попереду невелика відпустка у справжній казці 🌴. Країні, яка надихає митців по всьому світу. Давно хотіла тут побувати) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #clubmed #clubmedyasmina #Morocco
Так, ми не всиділи у готелі та зірвались у подорож! Марокко, настільки яскрава країна, що просто несила провести відпочинок на одному місці. Від нашого сонячного узбережжя і тепер вже улюбленого @clubmedyasmina ми вирушили у подорож до Марракешу 😍 Перше місто нашої подорожі — містичний та стародавній Танжер. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Тут змішалась Європа та Африка. Він був дуже популярний серед авангардних письменників ХХ ст. Просто погугліть, що тут відбувалось 🙈 А ще тут просто неймовірні двері! Кожен прикрашає вхід композиціями, символами, історіями. Хотілось фотографувати не припиняючи. Ми тільки почали подорож, а Марокко вже у самому ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #clubmed #clubmedyasmina #Morocco #maroccanstyle #tangier
Также Джа показала необычный купальник, в котором плавала в море.
Сьогодні не заздрю моїм київським друзям. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ну це ж як так, на одні вихідні одразу три вау-вау-вау заходи! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Це ж 2 дні розриватись між @kyivwine , @donttakefake та @kyivness ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Вгадайте де буду я? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Даю підказку 🌴🐪💙 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #weekend #summertime #kyiv
Ранее мы писали, что Джамала рассказала, как выбирает себе одежду.
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