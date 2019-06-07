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Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко

Комментариев: 2
Артистка похвасталась стильным образом .

Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко
Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко
instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала похвасталась новыми яркими фото с отдыха в Марокко. В Инстаграм артистка выставила снимок в длинном белом платье-вышиванке - с красно-черным орнаментом. Под этнический наряд Джа обула белые кроссовки. Фото получилось необыкновенным - поскольку фоном стала ярко-голубая стена с висящими на ней ткаными ковриками.

Час вигуляти одну з улюблених вишиванок ❤️старими вулицями Шефшауена - написала Джа.

До этого артистка уже выставляла снимки из Марокко в необычном наряде - тогда на ней были тканые сарафан и шляпа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так, ми не всиділи у готелі та зірвались у подорож! Марокко, настільки яскрава країна, що просто несила провести відпочинок на одному місці. Від нашого сонячного узбережжя і тепер вже улюбленого @clubmedyasmina ми вирушили у подорож до Марракешу 😍 Перше місто нашої подорожі — містичний та стародавній Танжер. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Тут змішалась Європа та Африка. Він був дуже популярний серед авангардних письменників ХХ ст. Просто погугліть, що тут відбувалось 🙈 А ще тут просто неймовірні двері! Кожен прикрашає вхід композиціями, символами, історіями. Хотілось фотографувати не припиняючи. Ми тільки почали подорож, а Марокко вже у самому ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #jamala #clubmed #clubmedyasmina #Morocco #maroccanstyle #tangier

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Также Джа показала необычный купальник, в котором плавала в море.

Ранее мы писали, что Джамала рассказала, как выбирает себе одежду.

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Теги: Джамала, наряды звезд, Марокко, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.06.2019, 13:31
Оценка:  0
гость
Кто-бы этой чурке по башке проехался дубинкой.
nelci    12.06.2019, 13:24
Оценка:  0
nelci
Ты ненакрашенная страшная и накрашенная. (слова из песни Банда Андрюха – Страшная)
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