"Платье супер": Ольга Фреймут покорила фанов оригинальным нарядом

Телеведущая Ольга Фреймут показала, в чем провела мастер-класс в Луцке.

Популярная украинская телеведущая, а с недавних пор еще и писательница, Ольга Фреймут покорила фанов нарядом.

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На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком своего модного образа.На свежем фото Фреймут позировала в светлом длинном платье с оригинальным принтом в виде двух лошадей. Свой образ артистка дополнила черными босоножками.

В подписи к новому кадру Ольга рассказала о своем мастер-классе для женщин “Ревизия жизни“, который состоялся в Луцке. Также ведущая вспомнила, как часто была в этом городе во время съемок шоу “Ревизор“.

“Повертаюся додому з Луцька. Місто приємних спогадів . Саме тут ми з командою Ревізор вперше зняли рекордну кількість ревізій . А сьогодні тут відбулася моя “Ревізія життя“, - написала Ольга Фреймут.

Подписчики оставили множество отзывов под фото. Некоторые поблагодарили Фреймут за мастер-класс, другие же поделились мыслями по поводу интересного наряда звезды.

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“Супер платье. Вам очень идёт. Какая вы красотка“, “Ви маєте гарний вигляд“, “Дякую, що завітали до нас. Ваш позитив заряджає“, “Олічка, дякую за майстер клас, ви неймовірна“, “Прекрасна“, “Платье супер“, “Дякую, Оля за майстер клас, за поради, за тонкий гумор. Приємно було з вами познайомитися“, “Образ просто космос. Образец“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Фреймут удивила фанов постельным фото.